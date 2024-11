Evento é uma realização da prefeitura, em parceria com o UniFOA e Governo do Estado - Arquivo/Secom PMVR

Evento é uma realização da prefeitura, em parceria com o UniFOA e Governo do EstadoArquivo/Secom PMVR

Publicado 28/11/2024 15:41

Volta Redonda - Neste sábado (30), Volta Redonda vai promover mais uma edição do Conexão Mega Cidadania, das 9h às 14h, na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília. Diversos serviços gratuitos serão oferecidos à população nas áreas de assistência social, bem-estar animal – incluindo vacinação antirrábica e orientações sobre castração – educação, saúde, meio ambiente, atendimento exclusivo para pessoas com deficiência, entre outros.

O evento é uma realização da Prefeitura de Volta Redonda em parceria com o UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda) e o Governo do Estado. Nas edições anteriores, um dos serviços mais procurados pelo público foi para emissão de documentos. A expectativa é que a busca continue nesta edição, através do programa "RJ Para Todos", da Secretaria de Estado de Governo (Segov).

Vale destacar que a distribuição de senhas para esse atendimento será feita das 9h às 12h. As pessoas poderão solicitar a emissão ou agendamento de 1ª e 2ª via de identidade (RG); isenção para 2ª via de RG e certidões de nascimento, casamento e óbito; habilitação para casamento; expedição da Carteira de Trabalho (CTPS) Digital; além de balcão de empregos (Sine) e orientações sobre os direitos do consumidor (Procon).

Além do programa "RJ Para Todos", o Ministério da Previdência Social estará presente no Conexão Mega Cidadania com o PrevMóvel – veículo que funciona como unidade móvel do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) para atendimento aos serviços da previdência.

Confira serviços que serão ofertados:

Assistência Social

A Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) levará diversos serviços dos Cras (Centros de Referência de Assistência Social), como atualização do Cadastro Único (CadÚnico) e carteira do idoso; orientações sobre serviços como da Proteção Especial, como o Creas (Centro de Referência Especializada de Assistência Social), Centro Pop, Abordagem Social, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, Família Acolhedora, Centro de Atendimento para Pessoa Idosa com Alzheimer e Familiares (Centro-Dia Synval Santos); orientação jurídica com o projeto “Advogado Social”; panfletagem sobre a vigilância socioassistencial; informações sobre o Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz; internet do Telecentro.

O público também terá à disposição o Salão da Cidadania – um caminhão com corte de cabelo gratuito, além de trancistas, design de sobrancelhas, além de artesanato e culinária; o Caminhão da Brinquedolândia e atrações musicais.

Saúde

Durante o evento, o público poderá se vacinar contra HPV e gripe (Influenza) e aferir pressão, glicose, entre outros, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). O UniFOA também estará presente ofertando orientação sobre saúde bucal e escovação supervisionada, aferição de pressão e manobra de heimlich (desengasgo) e avaliação antropométrica e exposição do curso de Educação Física.

Bem-estar animal

Por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), haverá agendamento para castração de animais; vacinação antirrábica para cães e gatos a partir dos 3 meses de idade; exposição do Castramóvel; e orientações sobre a dengue.

Atendimento a pessoas com deficiência

Por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD), serão oferecidos: distribuição do Colar de Girassol; assessoria jurídica; cadastros para Ciptea (Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista) para acesso ao abafador de ruído para autistas e para o Censo que visa coletar e atualizar informações sobre pessoas com deficiência na cidade.

Educação

Pela Secretaria Municipal de Educação (SME) e Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), haverá Mostra de Robótica; oficina de Xadrez; pré-matrícula para curso de qualificação profissional do CQP e para a Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJA), além de Espaço Kids.

Meio Ambiente

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) realizará doação de mudas da Mata Atlântica; exposição de trabalhos manuais com materiais recicláveis e informações diversas, como sobre as unidades de conservação da cidade.

Empreendedorismo, Turismo e Inovação

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET), por meio da Diretoria de Turismo, estará presente com a Casa do Empreendedor, que vai ofertar serviços para o MEI (Microempreendedor Individual) como legalização de MEI (Microempreendedor Individual); emissão de DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional); declaração, parcelamento, entre outros.

A SMDET também fará plantão do Cadastur (Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos), do Ministério do Turismo; e o artesanato também marcará presença com o Projeto Arigó; free walking tour (passeio guiado), além de fornecer informações turísticas.

Inovação e tecnologia – O público poderá aproveitar, ainda, jogos e vídeos em óculos de realidade virtual, que serão disponibilizados pelo espaço “Vírgula Hub de Inovação VR”.

Segurança pública

Durante o evento o público poderá conferir o espaço da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), com equipes orientando sobre a Patrulha do Idoso, a Tenda da Proximidade. O mascote Semopinho também estará presente, assim como a Guarda Municipal (GMVR) dando apoio ao evento.

Mulheres e Direitos Humanos

A administração municipal também estará representada por outros órgãos como a Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH), que contará com divulgação dos serviços e programas da SMDH; distribuição de material informativo gratuito, incluindo cartilha e folder; além de exposição.

Cultura e Lazer

A diversão também estará garantida com apresentação musical, e a criançada poderá aproveitar o espaço de contação de histórias, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura (SMC). A Cultura levará ainda o projeto itinerante “Biblioteca Sobre Rodas” – veículo adaptado que contará com um acervo de livros para troca. As pessoas também podem participar levando livros para doar.

Outros serviços municipais

A Coordenadoria Municipal de Prevenção à Drogas (CMPD) também estará presente no Conexão Mega Cidadania com distribuição de cartilhas sobre o tabagismo, Síndrome Alcoólica Fetal (SAF) e informações sobre tratamento e prevenção. Também será feita pesquisa para ampliar os dados dos territórios onde famílias entendem que vivem com conflito, visando aplicação do programa “Famílias Fortes”.

A Coordenadoria Municipal da Juventude estará no evento orientando e realizando inscrições para cursos de qualificação da escola virtual Co.liga; no espaço do Saae-VR (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda) o público terá à disposição uma equipe prestando o atendimento da autarquia; e também haverá um espaço para orientações sobre alistamento obrigatório e outros serviços da Junta de Serviço Militar.

E o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) estará presente com o Jogueca (jogo educativo confeccionado pelos adolescentes); Leão Amigo da Criança, tirando dúvidas sobre Imposto de Renda; e explanação sobre o protagonismo da criança e do adolescente.