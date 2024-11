Portas da morada do Bom Velhinho serão abertas neste sábado (30), na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília - Cris Oliveira/Arquivo Secom PMVR

Publicado 29/11/2024 16:00

Volta Redonda - O Papai Noel está chegando para abrir oficialmente o “Natal da Cidadania”, em Volta Redonda. As portas da morada do Bom Velhinho serão abertas neste sábado (30), na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília. A abertura acontecerá após a transmissão da final da Conmebol Libertadores entre Atlético-MG e Botafogo. A Prefeitura de Volta Redonda vai exibir o jogo, a partir das 17h, em um telão próximo à fonte luminosa da praça.

Vale destacar que o Papai Noel também vai inaugurar a iluminação da cidade, e a sua tradicional casinha funcionará até o dia 23 de dezembro, sempre das 17h às 22h, todos os dias, inclusive aos sábados e domingos. A criançada de Volta Redonda receberá das mãos do bom velhinho um presente de natal. A previsão é que serão entregues cerca de 15 mil brinquedos, e são esperados cerca de 50 mil visitantes durante o período da programação natalina na cidade.

“O Natal da Cidadania conta com uma equipe para ajudar as famílias na distribuição dos tickets para as crianças receberem o presente de Natal. Dentro da casinha as famílias podem ainda tirar fotos com o bom velhinho e com as noeletes. O objetivo da nossa celebração é contribuir com as famílias, principalmente com aquelas, que não têm condições de presentear seus filhos. Entendemos que o verdadeiro significado do Natal é o resplandecer do amor, bondade e compaixão para com o próximo” explicou Ricardo Ballarini, que coordena os preparativos do Natal.

Cerejeira natalina e canhões de neve artificial

O “Natal da Cidadania” conta com muitas novidades neste ano de 2024, show musical com a cantora Joanna e uma decoração inédita, incluindo uma réplica de cerejeira no estilo japonesa com aproximadamente 11 metros de altura, e com 16 mil lâmpadas que vão simular as flores, mudando de cor de acordo com uma programação.

Além da cerejeira, haverá também canhões de neve artificial e de bolhas de sabão, uma bola gigante decorativa de Natal, uma bota natalina de 4 metros, postes coloniais ao redor do obelisco, uma boneca da Mamãe Noel em tamanho real, além de duas Árvores de Natal de 10 metros de altura cada, com iluminação que muda de cor.

“Haverá também uma iluminação especial para o obelisco, um letreiro de Feliz Natal de 12 metros no lago, iluminação especial com esculturas de anjos na fonte da praça, outras árvores de Natal menores iluminadas, o tradicional túnel de lâmpadas, e cerca de 300 metros quadrados de grama sintética para compor a decoração pela praça”, disse Ballarini, acrescentando que aproximadamente 40% do material utilizado para montagem da decoração foi reciclado de materiais utilizados em eventos anteriores.

Show com a cantora Joanna

Após a abertura oficial do “Natal da Cidadania”, o público poderá aproveitar, a partir das 20h, um show com a cantora, compositora e multi-instrumentista Joanna, que está completando 45 anos de canção. Em sua trajetória, Joanna emplacou sucessos como “Amor Bandido”, “Recado”, “Chama”, “Amanhã Talvez”, “Nos Bailes da Vida”, “Tô Fazendo Falta”, entre outras canções que marcaram gerações.