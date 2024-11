Representantes das 120 instituições inscritas participaram da cerimônia de abertura - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 29/11/2024 19:49

Volta Redonda - Emoção e confraternização são palavras que resumem a abertura da Olimpede (Olimpíada da Pessoa com Deficiência) 2024, que aconteceu na tarde desta sexta-feira (29), no Ginásio da PET (Praça de Esportes Tabajaras) do Clube dos Funcionários. Representantes das 120 instituições inscritas na competição, voltada para as Pessoas com Deficiência (PCDs), foram recebidos pelo prefeito Antonio Francisco Neto e pela secretária municipal de Esporte e Lazer de Volta Redonda, Rose Vilela, para mais uma edição dos jogos, que acontecem até o domingo, 1º de dezembro, no município.

A cerimônia começou com desfile das delegações com parte das mais de três mil pessoas, divididas entre atletas, técnicos e acompanhantes, das instituições vindas de 48 cidades de três estados brasileiros – Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais – e o Distrito Federal. Após a apresentação das equipes, a Fanfarra da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) fez um show sob a regência de Cirineu Pires, tendo à frente as balizas Cristal e Duda.

Em seguida, o Hino Nacional Brasileiro foi interpretado em Libras (Língua Brasileira de Sinais) por João Paulo e Larissa, da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD). O evento ainda contou com a apresentação de grupo de dança formado por alunos dos programas oferecidos pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e show da dupla Jô e Samuel.

O prefeito Neto deu boas vindas aos atletas, agradeceu a presença das delegações. “Vocês são os principais responsáveis pelo sucesso da Olimpede. É muito gratificante ver que os jogos batem recorde de inscrições a cada ano e vamos trabalhar muito para nos aprimorar cada vez mais para receber vocês”, disse o prefeito, parabenizando a secretária de Esporte e Lazer, Rose Vilela, e toda equipe da Smel, responsável pela organização do evento, e agradecendo ao secretário de estado de Esportes, Rafael Picciani, e ao governador Cláudio Castro pela parceria para a realização do evento.

Para Rose, emoção e gratidão definiram o momento. “Ver esse ginásio cheio, me faz lembrar a primeira edição da Olimpede em 1997 e também de quando o evento virou nacional, em 2001. É muito gratificante ver onde chegamos e vamos buscar ainda mais”, falou, agradecendo a parceria das outras secretarias municipais e do Clube dos Funcionários na pessoa do seu presidente Gustavo Tramontin.

O deputado estadual Munir Neto cumprimentou a todos e afirmou que as delegações vão dar um show nos três dias de competição. “Os jogos foram organizados para vocês e tenho certeza que será um final de semana de esporte, troca de experiência, aprendizado e confraternização”.

O ex-deputado federal, Deley de Oliveira, que estava à frente da Smel em 1997, quando foi criada a Olimpede também estava no evento. “Neste fim de semana, Volta Redonda é de vocês. Arrebentem, mostrem do que são capazes”, disse.

O subsecretário estadual de Esporte e Lazer, Robert Rios, representou o secretário da Pasta, Rafael Picciani, que enviou um vídeo a ser exibido na cerimônia. “Volta Redonda é referência no esporte e no paraesporte e a Olimpede é um estímulo e um celeiro de atletas para que o Brasil continue sendo essa potência paralímpica”.

O presidente do Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos (CBCP), João Batista Carvalho e Silva, reverenciou o prefeito Neto, a quem chamou de “timoneiro da inclusão”. “Volta Redonda está na vanguarda da inclusão com tantos projetos voltados para a Pessoa com Deficiência graças a você e essa equipe maravilhosa”, afirmou.

O ex-secretário Executivo do Ministério do Esporte, Elio Viana, que estava no cargo no ano em que os jogos foram criados, também estava na abertura da Olimpede 2024. “Participando desse evento maravilhoso de inclusão, tenho certeza que lá atrás, quando estava no ministério e demos o primeiro passo para valorizar o esporte paralímpico, estávamos no caminho certo”.

Também participaram da cerimônia de abertura da Olimpede 2024, a secretária municipal de Acessibilidade de Niterói, Tânia Rodrigues; o presidente da FOA (Fundação Oswaldo Aranha), Eduardo Prado; a vice-prefeita eleita de Barra Mansa, Luciana Alves; secretários municipais e presidentes de autarquias de Volta Redonda; além dos vereadores Paulinho AP e Ednilson Vampirinho; e o vereador eleito Rodrigo Duarte.

Homenagens – O prefeito Neto fez questão de entregar placas de homenagem para as pessoas que contribuem e contribuíram com o crescimento da Olimpede. Mereceram destaque o deputado estadual Munir Neto; o secretário de Estado de Esporte e Lazer, Rafael Picciani; o presidente do Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos (CBCP), João Batista Carvalho e Silva; o ex-secretário Executivo do Ministério do Esporte, Elio Viana; o ex-deputado federal Deley de Oliveira; e Wagner Barcellos, que atuava ao lado de Deley na Smel quando a Olimpede foi criada.

Revezamento do Fogo Olímpico e acendimento da Pira foram o ponto alto da festa

Atletas com Deficiência Intelectual – incluindo pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Auditiva, Visual e Física vão participar dos jogos e todos foram representados durante a condução do Fogo Olímpico. A deficiente física Paola Almeida Martins, de 23 anos, atleta da Smel; a deficiente visual Quézia Moreira, de 37 anos, da Escola Municipal Hilton Rocha; a deficiente intelectual Isabela Bueno Serdeira, de 31 anos, assistida pelo Centro de Atenção à Pessoa com Deficiência (Capd); Evellyn Diana Batista de Souza, de 12 anos, que tem TEA, e é aluna do projeto “Nadando com Tiago Pereira”; e a deficiente auditiva Maria Luiza do Nascimento Carvalho Grigório, atleta da Apada (Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos) e aluna da Escola Municipal Domingos Maia.

E para acender a Pira Olímpica foi convidado o atleta Paralímpico Daniel Xavier Mendes, 22 anos, do Rio de Janeiro, onde iniciou a natação aos três anos de idade. Em 2019, migrou para a natação paralímpica onde vem ganhando diversas premiações, com destaque para medalha de ouro no revezamento 4x50m livre no Mundial da Ilha da Madeira 2022, prata nos 50m livre e no revezamento 4x50m livre e bronze nos 100m livre no Mundial de Manchester 2023 e recentemente medalhista de Bronze no revezamento 4x50m livre nos Jogos Paralímpicos de Paris em 2024.