PMs fizeram cerco, mas suspeitos conseguiram fugir, abandonando drogas - Divulgação/PMERJ

Publicado 02/12/2024 10:37

Volta Redonda - Uma ação da Polícia Militar no bairro Vila Americana, em Volta Redonda, no início da tarde deste domingo (1o), apreendeu grande quantidade de drogas, totalizando R$ 47.170 se comercializadas. Três suspeitos de tráfico conseguiram fugir, assim que perceberam a aproximação das equipes policiais.

De acordo com as informações da Polícia Militar, as equipes foram verificar, por volta de 13h40, uma denúncia de que suspeitos estariam traficando drogas na Rua Santa Luzia, na Vila Americana. Chegando ao local, os PMs fizeram um cerco, mas os suspeitos conseguiram fugir.

Após uma busca, os policiais encontraram 838 pinos de cocaína de R$ 30; 49 pinos de cocaína de R$ 20; 71 pinos de cocaína de R$ 5; 661 pedras de crack de R$ 30; 49 pedras de crack de R$ 20; 37 pedras de crack de R$ 10; 21 tiras de maconha de R$ 10; 61 tiras de maconha de R$ 5; e um rádio comunicador.

O material apreendido foi encaminhado à 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda), onde o caso foi registrado.