Repasses foram anunciados na última semana no Diário Oficial do Estado do Rio de JaneiroCris Oliveira/Arquivo Secom PMVR

Publicado 02/12/2024 16:36

Volta Redonda - O município de Volta Redonda vai receber mais R$ 4 milhões em emendas parlamentares da Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro), além das já garantidas anteriormente. A novidade foi publicada na última semana na parte destinada ao Poder Legislativo no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro. As emendas apresentadas na Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle da Alerj, em revisão para 2025 do Plano Plurianual (PPA) do período 2024 a 2027, totalizam R$ 4,6 milhões. Os setores mais beneficiados foram os de Saúde, Educação e Assistência Social.

Desse montante, um total de R$ 2,39 milhões foi apresentado pelo deputado estadual Munir Neto. A emenda de maior valor (R$ 525,5 mil) prevê a criação de uma segunda unidade do Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência social) no município. A seguir, R$ 400 mil são destinados como verba de custeio para o Fundo Municipal de Saúde, a serem aplicados para qualificar a assistência farmacêutica e prover insumos para cuidado aos pacientes com Transtorno do Espectro Autista, Mal de Alzheimer, epilepsia e Mal de Parkinson atendidos pela rede municipal de saúde.

Outras emendas a serem destacadas são os R$ 380 mil para aquisição de aparelho de anestesia com monitor multiparâmetros para o Hospital São João Batista (HSJB), além de R$ 92 mil para a compra de desfibriladores para o Hospital Municipal Doutor Munir Rafful (Hospital do Retiro) e R$ 100 mil para aquisição e manutenção de equipamentos musicais destinados ao projeto “Volta Redonda Cidade da Música”. O “Vírgula Hub de Inovação VR” também será contemplado com R$ 100 mil para investimentos.

Na área da educação, as emendas preveem pouco mais de R$ 460 mil para obras de manutenção de pequeno porte em várias escolas das redes municipal e estadual de ensino. Para a segurança, uma das emendas prevê R$ 62,5 mil para a aquisição de drone para o 28º Batalhão de Polícia Militar, e outros R$ 69 mil, também para a corporação, a fim de se adquirir duas motocicletas para patrulhamento e ronda. Entidades como a Apadefi-VR (Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Físicos de Volta Redonda), Casa da Criança e do Adolescente de Volta Redonda e Apae-VR (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Volta Redonda) também foram contempladas.

Outros parlamentares

Além de Munir Neto, o deputado estadual Jari Oliveira apresentou emendas com o valor global de R$ 1,58 milhão, incluindo reformas em escolas, a aquisição de sistema de videoendoscopia de alta definição para o Hospital Municipal Doutor Munir Rafful; compra de veículo para o Conselho Municipal de Saúde; entre outras.

Outra parlamentar, Dani Monteiro, apresentou emendas no valor total de R$ 245 mil para a implementação do programa “Hip Hop nas Escolas” no Instituto de Educação Manuel Marinho; iniciativas sobre letramento racial e práticas antirracistas no ambiente escolar por parte do Clube Palmares; e produção de relatório de estudo sobre racismo ambiental e a justiça climática no interior do estado, também sob responsabilidade do Clube Palmares.

O deputado Gustavo Tutuca destinou R$ 100 mil para a reforma geral da Escola Estadual Acácia Amarela, no Siderlândia, e Elika Talimoto apresentou uma emenda de prioridade no valor de R$ 350 mil para a implantação do Museu do Trabalho e dos Direitos Humanos em Volta Redonda.

O prefeito Antonio Francisco Neto agradeceu aos parlamentares pelas emendas apresentadas, que indicam a confiança que a administração municipal tem merecido do Legislativo fluminense.

“Temos realizado um trabalho sério, de reconstrução e investimentos, desde 2021, e para alcançarmos o sucesso nessas missões contamos com as parcerias dos governos estadual e federal, além dos deputados estaduais e federais. Se Volta Redonda tem sido, hoje, referência em saúde, educação, segurança e emprego, entre outros, muito devemos a essa união de forças”, completou.