Bairro está recebendo mais de R$ 8 milhões somente em educação e infraestrutura Divulgação/Secom PMVR

Publicado 03/12/2024 14:45

Volta Redonda - Um dos bairros mais populosos de Volta Redonda, o Santo Agostinho está recebendo diversos investimentos em obras importantes realizadas pela prefeitura, e se prepara para receber mais melhorias nos próximos meses. São mais de R$ 8 milhões somente em intervenções nas áreas de educação e de infraestrutura de espaços públicos, que fazem parte de uma série de obras em andamento e previstas, contemplando ainda áreas de mobilidade urbana e saúde.

A prefeitura, por meio do Furban-VR (Fundo Comunitário de Volta Redonda), está realizando cinco obras estruturais no bairro, com cerca de R$ 305 mil em investimentos. Dentre elas, construção de muro de contenção, troca de corrimão, reparo em escada, recuperação de calçada e meio-fio em servidões e ruas.

“São obras fundamentais para garantir o ir e vir da população, o bem-estar da comunidade, com espaços públicos revitalizados e seguros”, destacou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Segundo o Furban-VR, o bairro ganhará ainda novas intervenções, com cerca de R$ 226 mil em obras já licitadas e prestes a serem iniciadas, como reparos e revitalização de servidão e área de lazer e construção de muros de contenção.

Reformas em escolas

As obras estruturais também acontecem no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Bem Me Quer, que está passando por reforma geral, e na Escola Municipal Espírito Santo, que recebe reforma e ampliação.

Com cerca de R$ 80 mil em investimentos, a obra do CMEI Bem Me Quer envolve reforma do pátio dos fundos; vedação de espaços com vigas I na fachada e fundos; melhorias no refeitório; reforma no depósito dos fundos; e pintura geral.

Já na E.M. Espírito Santo, o investimento é em torno de R$ 8 milhões, com trabalhos divididos em duas áreas. No térreo, está sendo feita reforma geral das salas existentes, além de construção de secretaria; salas da Direção, da Direção do EJA (Ensino de Jovens e Adultos), de Orientação Educacional e de Supervisão Educacional; recepção; sanitários para alunos e profissionais, incluindo para pessoas com deficiência (PCD); arquivo; dois depósitos; área de plataforma elevatória; área de lanche; copa para funcionários; refeitório com escovódromo; cozinha; despensa; área de serviço; e castelo d'água com capacidade de 70m³.

No andar acima também serão realizados serviços como reforma geral salas de aula existentes, além de construção de mais seis salas de aula; sanitários masculino e feminino e sanitário PCD (alunos e professores); depósito pedagógico; e auditório para 108 pessoas com palco, camarim e sanitário. Toda a obra é feita dentro das normas de acessibilidade e contra incêndio, entre outras.

Novos espaços da Saúde

E já estão previstas outras melhorias para o bairro, algumas na área da Saúde, como o futuro Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e outras Drogas (Caps AD III) – unidade da Divisão de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) que vai ampliar a rede de atendimento na cidade. A empreitada está em fase final de conclusão do projeto arquitetônico.

O novo CAPS AD III, que ficará na Rua Bartolomeu Bueno Ribeira, no Santo Agostinho, contará com espaço de acolhimento, oito salas de atendimento, sala de cuidados, quatro salas de grupo (incluindo sala de musicoterapia e arteterapia), salão multiuso, áreas de convivência interna e externa, sanitários, banheiros e vestiários, cozinha com refeitório, seis quartos de acolhimento e área de apoio para os funcionários. A nova unidade também contará com uma quadra descoberta, horta, área de estacionamento e vaga reservada para ambulâncias.

Outra importante obra que será realizada no Santo Agostinho é a nova Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF), que está na etapa de finalização dos projetos complementares. Será uma unidade básica de porte Tipo III no território, que beneficiará uma população de aproximadamente 13,5 mil habitantes.

O bairro também contará em breve com a nova UPA (Unidade de Pronto Atendimento) 24h, que está passando por reforma e ampliação. A obra conta com recursos do Governo do Estado e está com mais de 80% dos trabalhos concluídos.

Depois de finalizada, a nova unidade de urgência e emergência terá uma nova climatização em todas as salas, além da substituição dos itens de acabamento; modernização da sala de raios-x; criação de um Setor de Laboratório para maior agilidade nos resultados e apoio aos atendimentos médicos; e implantação do Setor de Esterilização, que vai evitar o deslocamento de materiais e funcionários para outras unidades de saúde.

A UPA ganhará também uma nova e moderna recepção para melhor acolhimento aos usuários, além de nova iluminação, mobiliário e equipamentos, como 15 camas hospitalares.

Todas essas melhorias vão fazer com que a Unidade de Pronto Atendimento aumente em 45% sua capacidade de atendimento, passando dos atuais cerca de 170 para uma média de 250 pacientes/dia, beneficiando não apenas os moradores do Santo Agostinho, como também do Volta Grande e localidades próximas.

Bairro ganhará Subprefeitura

Com obras importantes acontecendo e outras por vir, a população do Santo Agostinho também terá mais um motivo para comemorar. Conforme já anunciado pelo prefeito Antonio Francisco Neto, o bairro ganhará uma Subprefeitura própria, que será comandada, a pedido do prefeito, pelo vereador Ednilson Vampirinho.

“É uma reivindicação dos moradores do bairro e tenho certeza que vai beneficiar muita gente naquela região. Vamos aproximar os serviços do Poder Público de quem mais precisa”, frisou Neto.

Trevo de acesso sairá do papel

A mobilidade urbana do Santo Agostinho também será beneficiada com a construção do trevo de acesso ao bairro, que será feita pela prefeitura na Rodovia BR-393, após o município conseguir autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. O próximo passo será a assinatura do Contrato de Permissão Especial de Uso da faixa de domínio da concessionária K-INFRA, responsável por administrar a rodovia.

Na prática, a entrada e saída do bairro neste trecho da rodovia apresenta um fluxo de veículos intenso e não adequado, prejudicando em alguns casos o trânsito na região. Com o novo trevo, os motoristas terão melhor acesso à Avenida Alfredo Moreira, via de entrada e saída do bairro, ordenando melhor o fluxo, melhorando o trânsito para quem acessa ou sai do Santo Agostinho, aumentando a segurança do tráfego no local.

“O bairro vem crescendo e as obras são importantes para acompanhar esse crescimento. Já asfaltamos diversas ruas no bairro, estamos revitalizando espaços públicos e a infraestrutura está sendo ampliada para melhorar ainda mais o Santo Agostinho”, frisou o prefeito Neto.