Trabalhos artísticos foram confeccionados por 154 alunos da Apae de Volta Redonda - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 03/12/2024 15:34

Volta Redonda - A arte é um instrumento de transformação social e tem sido usada como ferramenta pedagógica para alunos da Apae-VR (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Volta Redonda). Em celebração ao trabalho desenvolvido em 2024, a instituição está com a mostra “Encantados, a palavra em movimento” em cartaz no Espaço das Artes Zélia Arbex, na Vila Santa Cecília.

Sessenta e seis obras – sendo 50 telas e 16 objetos (entre potes, tapetes e mesas) – estão expostas e podem ser conferidas até o dia 9 de dezembro, das 9h às 20h, de segunda a sexta-feira, com entrada gratuita. De acordo com Fernanda da Silva, que é diretora da Escola Lar Pestalozzi e coordenadora das oficinas da Apae-VR, os trabalhos artísticos foram confeccionados por 154 alunos, envolvendo 20 turmas da instituição, e todas as obras seguem à venda.

Os alunos desenvolveram os trabalhos durante as oficinas de arte e utilizaram diversas técnicas e materiais: pintura com tinta acrílica, cola tridimensional, tinta de massa de papel, pontilhismo, mosaico de biscuit, e sobreposição de MDF.

“A exposição é a combinação do projeto pedagógico trabalhado neste ano, onde a palavra é de suma importância para todos os alunos, seja ela desde os gêneros textuais até os gêneros musicais, e assim nós colocamos na arte todo esse movimento da palavra que nos traz vida, que traz significado para nossa civilização enquanto humano. Então a arte é tão importante porque ela também serve para o nosso público de deficientes intelectuais como regulador, onde o aluno pode expressar as suas emoções, expressar a sua criatividade e também expressar o seu entendimento das aquisições que ele fez ao longo de 2024”, disse Fernanda.

O Espaço das Artes Zélia Arbex é administrado pela Secretaria Municipal de Cultura (SMC) de Volta Redonda. Segundo o secretário Anderson de Souza, a exposição “Encantados, a palavra em movimento” da Apae-VR é mais uma ação da cultura como ferramenta de transformação social.

“A arte e inclusão sempre estão de mãos dadas em Volta Redonda. Muito me orgulha contribuir cedendo esse espaço totalmente dedicado às manifestações culturais, e que foi recentemente revitalizado, oferecendo maior conforto e beleza aos expositores e visitantes”, comentou o secretário.