Ação cumpriu 13 mandados de busca e apreensão contra quadrilha especializadaDivulgação/93a DP PCERJ

Publicado 03/12/2024 18:58

Volta Redonda - Agentes da 93ª DP (Volta Redonda), da 88ª DP (Barra do Piraí), 89ª DP (Resende), 91ª (Valença), com apoio de policiais civis de São Paulo e de Minas Gerais, além da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal, realizaram a Operação Ponto Final, nesta terça-feira (3). A ação teve como objetivo cumprir 13 mandados de busca e apreensão contra uma quadrilha especializada no furto e receptação de módulos eletrônicos de ônibus. Três suspeitos foram presos.

Na semana passada, a quadrilha roubou módulos de comando de 40 ônibus na garagem da Viação Elite, no bairro Jardim Belvedere, em Volta Redonda. Como os ônibus não funcionam sem a peça, o transporte público na cidade foi seriamente afetado. Um módulo novo custa cerca de R$ 20 mil, e como podem também ser utilizados em caminhões, os furtos alimentam um mercado negro de peças. A quadrilha já havia invadido recentemente a garagem da Elite e de empresas de ônibus em Barra Mansa e Barra do Piraí.

Durante a operação, os agentes apreenderam seis armas de fogo com numeração raspada, munições, módulos eletrônicos e telefones celulares. Um dos alvos foi preso em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. Os mandados foram cumpridos em Resende, Região Sul Fluminense; em Campinas, no interior do estado de São Paulo e na capital paulista.

As equipes ainda identificaram os autores das infrações criminais. As investigações e diligências continuam para localizá-los.