Hospital Dr. Nelson dos Santos Gonçalves realiza cerca de seis mil atendimentos mensais - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 05/12/2024 10:10

Volta Redonda - O Hospital Dr. Nelson dos Santos Gonçalves (HNSG), unidade da rede municipal de saúde em Volta Redonda, é referência no atendimento de emergências médicas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). De acordo com dados da coordenação regional do serviço de atendimento, o Hospital Dr. Nelson Gonçalves acolhe 34% da demanda, sendo o destino com maior encaminhamento para prestar socorro aos pacientes no menor tempo possível.

O diretor-médico do HNSG, Rodney Gomes, comentou que o hospital realiza em torno de seis mil atendimentos por mês, sendo uma unidade da Rede de Urgência e Emergência (RUE) de Volta Redonda.

“O Hospital Dr. Nelson dos Santos Gonçalves oferece internação clínica e psiquiátrica, além do pronto-socorro para quadros graves (doença leves a graves, em que há risco de vida), em clínica médica, psiquiatria e odontologia. É uma unidade de média complexidade, ou seja, possui atendimento especializado e procedimentos diagnósticos. Acreditamos que por contar com esses serviços, a unidade seja um dos principais destinos do SAMU”, disse o diretor-médico, acrescentando que a unidade ainda oferece exames laboratoriais, eletrocardiograma e radiografias.

O Samu também destina seus atendimentos a outras unidades de emergência de Volta Redonda, sendo 23% para o Hospital São João Batista (HSJB); 21% para o Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR), o Hospital do Retiro; UPA (Unidade de Pronto Atendimento), com 9%; e 6% a 7%, para hospitais particulares.

“O paciente é acolhido pela equipe de enfermagem, porque o Samu já faz uma triagem com a equipe da cena de intervenção, que passa para a equipe de regulação que fica no controle. O médico regulador encaminha para uma unidade, que pode ser o São João Batista, o Hospital do Retiro, a UPA e o Hospital Dr. Nelson Gonçalves”, comentou Rodney.

O diretor-médico ainda explicou que, no caso de trauma, o paciente é encaminhado para o Hospital São João Batista; e, no caso de crianças, para a pediatria do Hospital do Retiro; para os casos de clínica médica de adultos e psiquiatria, eles podem ser direcionados para o Hospital Dr. Nelson Gonçalves ou para o Hospital do Retiro, além da UPA.

“Após o acolhimento realizado ao paciente, familiares e equipe do Samu, a equipe de enfermagem é quem faz uma nova triagem e colhe as informações. O paciente pode ser encaminhado para a sala vermelha, se for grave com risco de morte, ou pode ser encaminhado para os médicos que atendem nos consultórios ou para a psiquiatria”, finalizou Rodney.

Samu

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência pode ser chamado pelo número 192, com funcionamento 24 horas por dia. O atendimento pré-hospitalar móvel em situações de urgência é caracterizado pela busca precoce da vítima após a ocorrência de um incidente que afete sua saúde, seja de natureza clínica, cirúrgica, traumática ou psiquiátrica. Este tipo de atendimento evita o agravamento da condição da vítima, minimizando o sofrimento, prevenindo sequelas ou mesmo evitando o óbito, por meio de atendimento e/ou transporte adequado.

Quando chamar o Samu?

Suspeita de parada cardíaca, respiratória ou morte;

Ocorrência de problemas cardiorrespiratórios;

Intoxicação exógena e envenenamento;

Queimaduras graves;

Na ocorrência de maus-tratos;

Trabalhos de parto em que haja risco de morte da mãe ou do feto;

Tentativas de suicídio;

Crises hipertensivas e dores no peito de aparecimento súbito;

Acidentes/traumas com vítimas;

Afogamentos;

Choque elétrico;

Acidentes com produtos perigosos;

Suspeita de AVC (alteração súbita na fala, perda de força em um lado do corpo e desvio da comissura labial são os sintomas mais comuns);

Agressão por arma de fogo ou arma branca;

Soterramento, desabamento;

Crises convulsivas;

Transferência intra-hospitalar de doentes graves;

Outras situações consideradas de urgência ou emergência, com risco de morte, sequela ou sofrimento intenso.