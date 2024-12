Prova terá mil vagas disponíveis e a idade mínima de participação é de 18 anos - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 04/12/2024 17:24

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda abre nesta quarta-feira (4), a partir das 18h30, as inscrições para a 18ª edição da Corrida da Paz, que será realizada no próximo domingo (8). Os interessados em participar do evento podem se inscrever por meio do site cronovr.com.br; no total, a prova terá mil vagas disponíveis, e a idade mínima de participação é de 18 anos.

Segundo o gestor do Banco da Cidadania, Ricardo Ballarini, os kits de corrida (camisa e chip de controle da cronometragem e percurso) serão entregues neste sábado (7), das 10h às 14h, no segundo piso do Sider Shopping, no bairro Vila Santa Cecília. Para retirar o kit, cada inscrito precisa fazer a doação de um quilo de alimento não perecível. O montante arrecadado será entregue ao Consea (Conselho Municipal de Segurança Alimentar), responsável pela distribuição entre as entidades cadastradas.

Com largada prevista para as 8h de domingo, a Corrida da Paz terá início ao lado do Estádio da Cidadania, no bairro Aterrado. A extensão total do trajeto é de sete quilômetros.