Sara Bentes, que é cantora, compositora, escritora e atriz, apresentou palestra e oficina - Geraldo Gonçalves/Secom PMVR

Publicado 04/12/2024 21:58

Volta Redonda - A cantora, compositora, escritora e atriz Sara Bentes voltou às raízes onde se sente pertencente. É que a artista volta-redondense esteve na tarde desta quarta quarta-feira (4) na Escola Municipal Especializada Dr. Hilton Rocha, em Volta Redonda, para ministrar a palestra “Acessibilidade cultural e arte inclusiva”, além da oficina “Composição e interpretação – construindo letra, melodia e performance vocal na música popular”, para os estudantes com deficiência visual.

A atividade se repetirá na tarde desta quinta (5), às 13h30, na unidade da Rede Municipal de Ensino, que está funcionando provisoriamente na antiga sede da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), no Aterrado. A Prefeitura de Volta Redonda está construindo a nova sede da Escola Municipal Especializada Dr. Hilton Rocha no seu bairro de origem, o Voldac.

A unidade atende a alunos, divididos entre estudantes cegos, com baixa visão e deficiência múltipla (deficiência visual associada a outras deficiências) do município, e também de cidades vizinhas da região, além de estudantes de escolas particulares e da comunidade.

Para Sara Bentes, ela nunca se desconectou da Escola Hilton Rocha e já promoveu outras ações em prol dos colegas, que atualmente se tornaram professores. Inclusive sua mãe também foi professora da unidade na época em que ela era aluna.

“É muito gratificante para mim, é me sentir muito pertencente. É me sentir em casa, e a gente sempre fica muito feliz por poder compartilhar o que vamos acumulando de bagagem. Aqui eu estou em casa, minha mãe foi professora aqui também quando eu era criança, então é a extensão da minha casa”, disse Sara Bentes.

A cantora volta-redondense explicou que a palestra e a oficina apresentadas aos alunos fazem parte do desdobramento do seu próximo livro, “Acorde, a música por trás do show”.

“Este livro faz parte de um projeto para 2025, contemplado no edital de incentivo à cultura da Lei Paulo Gustavo. É um livro que traz como temática, além da música, saúde mental, abuso emocional, transtorno de personalidade, então são temas muito necessários, muito atuais para a gente tratar. Além disso, eu estreei em outubro, em Portugal, um musical de minha autoria, e estou tentando trazê-lo para o Brasil”, acrescentou.

Sara Bentes pretende trazer outros projetos para Volta Redonda junto com seus shows. “Quero muito trazer para Volta Redonda, Rio de Janeiro e São Paulo, além do meu musical, o lançamento do livro, e seguir com os shows, com o meu trabalho como cantora e a participação em outros projetos como atriz”, completou.

Impacto inspirador e educativo

De acordo com a diretora da Escola Municipal Especializada Dr. Hilton Rocha, Vera Lúcia Ferreira Cruz, receber Sara Bentes na unidade é de uma importância imensa não apenas pelo valor artístico, mas também pelo impacto inspirador e educativo que sua presença proporciona.

“Como ex-estudante da escola, Sara representa um exemplo vivo de superação, talento e conquistas, mostrando aos atuais estudantes que é possível transformar desafios em oportunidades e alcançar grandes realizações. A palestra e a oficina promovem um aprendizado prático e acessível, envolvendo os estudantes no universo da música e da expressão artística. Essas atividades incentivam o desenvolvimento de habilidades criativas, de comunicação e autoconfiança, além de valorizar a cultura e o protagonismo de pessoas com deficiência visual”, destacou a diretora.

A aluna da escola Tais Vitória, de 17 anos, citou a emoção de estar perto da cantora Sara Bentes, e que a considera uma referência para as pessoas com deficiência visual.

“Fiquei muito feliz por participar, de saber um pouquinho como ela compõe as canções, fiquei muito feliz. A Sara é uma referência para todos nós. Em casa eu gosto de ouvir gospel, e minha cantora preferida é a Maria Marçal”, disse a estudante.