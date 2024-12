Educação pública municipal teve índices positivos, conquistas em competições e representatividade até no exterior - Divulgação/Secom PMVR

Educação pública municipal teve índices positivos, conquistas em competições e representatividade até no exteriorDivulgação/Secom PMVR

Publicado 05/12/2024 10:28

Volta Redonda - A educação pública municipal de Volta Redonda ganhou destaque nos cenários nacional e internacional em 2024. Com índices positivos, conquistas em competições e representatividade até no exterior, alunos e ex-alunos, além de profissionais e a estrutura da rede municipal de ensino, levaram o nome da cidade a lugares de prestígio e de comemoração.

A mais recente conquista foi o Selo Nacional Criança Alfabetizada 2024, divulgado em novembro, no qual a educação básica foi premiada com o Selo Ouro – emblema máximo para os participantes. A iniciativa do Ministério da Educação – com a participação dos 26 estados e do Distrito Federal, além de 4.578 municípios brasileiros – visa reconhecer o compromisso dos municípios em alfabetizar todas as crianças, assegurando igualdade de acesso e oportunidades, bem como analisar e refletir de forma contínua as realidades educacionais, além de fortalecer as ações colaborativas para as políticas públicas de alfabetização.

“Mostra que Volta Redonda é reconhecida como referência em políticas públicas eficazes para garantir a alfabetização de todas as crianças, reforçando o compromisso do município com o enfrentamento das desigualdades que comprometem a equidade educacional”, afirmou Osvaldir Denadai, secretário municipal de Educação.

Fanfarra campeã

Também com destaque máximo a nível Brasil, a rede municipal de ensino foi bem representada pela Escola Municipal Dr. Jiulio Caruso. A equipe de fanfarra da unidade conquistou o título nacional na categoria "Fanfarra Simples Tradicional Juvenil" do Campeonato de Bandas e Fanfarras, disputado em Maricá (RJ). A escola ficou com o título após conquistar o 1º lugar em cinco categorias do concurso, com 100% de aproveitamento nas categorias que disputou.

Com dez anos de história e 160 componentes regidos por Rômullo Arantes da Silva (ex-membro da fanfarra), a Fanfarra da Escola Dr. Jiulio Caruso estreou em competições nacionais e já conquistou seu primeiro título.

Robótica levando a educação a lugares mais altos

Outra escola também se destacou recentemente em competições – e, nesse caso, em várias que participou. Trata-se do Colégio João XXIII, da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), quem vem colecionando títulos e conquistas ao longo do ano com sua equipe de robótica.

Os alunos somam, dentre outras conquistas, títulos brasileiros no Torneio Juvenil de Robótica (TJR), incluindo classificações para o Mundial no Chile; primeiros lugares, além de troféu e premiação e um vice-campeonato, no torneio CiberTown, realizado em maio em Barra do Piraí; aprovação de trabalho na 3ª Edição da Batalha de Robôs, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), na capital fluminense, em junho; e quatro medalhas na Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), disputada em agosto.

A mais recente conquista que vai levar o nome de Volta Redonda para o mundo é a classificação da equipe para o Mundial da Robocup 2025 – que acontecerá em Salvador, na Bahia, no próximo ano –, após terem dois projetos reconhecidos a nível nacional com menções honrosas.

“Novamente nossos estudantes, sob a coordenação do professor Frederico Pitassi, representam a educação pública de Volta Redonda em lugares cada vez mais altos. Isso é fruto de todo um trabalho de dedicação e empenho”, disse o presidente da Fevre, Caio Pinheiro Teixeira.

Colecionando medalhas na Obmep

A coleção de medalhas para a educação de Volta Redonda também vem pela tradição dos estudantes que disputam a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a Obmep. Em outubro deste ano, oito jovens (entre estudantes e ex-estudantes) e uma professora da rede municipal de ensino de Volta Redonda participaram no Rio de Janeiro da cerimônia de premiação da 18ª edição da olimpíada.

Com unidades da Secretaria Municipal de Educação (SME) e da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), a rede municipal de ensino somou quatro medalhistas (uma de ouro, duas de prata e uma de bronze), além de 27 alunos, uma escola e uma professora que foram premiados com menções honrosas pela Obmep.

Índices apontam qualidade da educação pública de Volta Redonda

Tantas conquistas, somadas aos investimentos para que a educação se torne cada dia melhor em Volta Redonda, são comprovadas em resultados positivos atestados por índices importantes, como o Ranking de Eficiência dos Municípios – Folha (REM) 2024, publicado pelo jornal Folha de São Paulo em setembro.

Em um índice de 0 a 1 – no qual o mais próximo de 1 é considerado que o município é mais eficiente no alcance das metas básicas –, Volta Redonda alcançou a nota 0,758 (a média nacional foi de 0,668), com a variável relacionada ao Ensino Fundamental chegando a 100%. Para analisar a educação, o ranking considerou o percentual de crianças de 4 e 5 anos matriculadas no Ensino Fundamental, além das de 0 a 3 anos que frequentam creches.

“A busca é contínua para que os investimentos em nossa educação sejam cada vez mais eficientes e isso resulte em uma melhor qualidade do ensino. Ficamos felizes em ver que nossa cidade ganhou essa notoriedade a nível nacional, muito graças aos investimentos em tecnologia, capacitações e qualificações, projetos pedagógicos – ou seja, todo um trabalho integrado”, frisou o secretário de Educação, Osvaldir Denadai.

E essa qualidade, que tem a eficiência como um dos pilares, pode ser comprovada pelo Ranking de Competitividade dos Municípios – ferramenta do Centro de Liderança Pública (CLP) que tem, dentre seus objetivos, o intuito de apoiar os líderes públicos brasileiros nas tomadas de decisão, com foco na melhoria da gestão das cidades.

Um dos pilares avaliados pelo ranking, a Qualidade da Educação mostrou evolução na edição deste ano, com Volta Redonda subindo 36 posições no indicador Enem, comparando com o ano passado. Os outros indicadores, que consideram o Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), mostram Volta Redonda entre os municípios que estão em primeiro lugar no indicador Ideb – Ensino Fundamental Anos Iniciais.

Inclusive, esse indicador do Ranking de Competitividade ratifica a divulgação do Ideb deste ano, na qual Volta Redonda se destacou como primeira colocada no Sul Fluminense e sexta no estado, com 5,4 (acima da média nacional), em relação às notas dos Anos Finais (6º ao 9º) do Ensino Fundamental, considerando as redes municipais de ensino.

O Ideb foi divulgado em agosto pelo Ministério da Educação e mostra ainda Volta Redonda com nota acima do registrado a nível nacional (5,0) no balanço dos Anos Iniciais (1º ao 5º) do Fundamental, conquistando 6,1.

O nome da cidade em terras estrangeiras

A educação pública em Volta Redonda também alcançou patamares maiores este ano com destaques internacionais. Um deles tem a ver com o projeto Ballet Educação, voltado ao ensino de Ballet Clássico e Dança Contemporânea para os alunos da Rede Municipal de Ensino. Em maio, a bailarina Bárbara Ribeiro, ex-aluna do projeto, foi contratada pela Companhia do Teatro Musical Estadual de Klaipda, na Lituânia, país localizado no leste europeu.

Pouco antes, Bárbara estava matriculada na Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, localizada na cidade de Joinville (SC) – única filial do famoso teatro russo. Seus primeiros passos no Ballet Educação foram em 2008 e ela participou de diversas apresentações, como o espetáculo “Quebra-Nozes”, em 2012.

Além de Bárbara, outro nome que levou o nome de Volta Redonda para fora do país foi o do maestro Nicolau de Oliveira, idealizador do projeto “Volta Redonda Cidade da Música”. Ele regeu uma parte do concerto da Banda Sinfônica da Southern University of Mississipi (USM), dos Estados Unidos da América, na cidade de Hattierburg.

O maestro Nicolau Martins de Oliveira foi convidado pela USM para conhecer as instalações da universidade em comemoração aos seus 50 anos de carreira. Além do concerto, o maestro ministrou ainda uma série de palestras de educação musical para os alunos da escola de música.

Ainda em terras estrangeiras, a educação do município também teve lugar de destaque durante o IV Congresso Português de Psicologia Positiva e II Simpósio Luso-brasileiro de Psicologia Positiva, em Lisboa (Portugal), realizado em abril. Durante o evento, o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Monteiro Lobato apresentou o projeto pioneiro ‘Educadores Plenos’, implantado na escola há oito anos, abordando o tema “Psicologia Positiva na Escola – Aplicação de Construtos da Psicologia Positiva na vida de docentes da escola pública municipal em Volta Redonda”. O CMEI Monteiro Lobato foi a única escola pública com esse tipo de trabalho a participar do congresso.

“Foi um ano de muitas conquistas, prêmios, resultados positivos para a educação de Volta Redonda, que sempre foi referência. Isso nos dá a certeza de que estamos no caminho certo para que ela seja cada vez melhor para nossas crianças, jovens e adultos. Vamos continuar trabalhando para que ela seja a melhor educação pública do Brasil”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.