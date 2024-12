Diretora-geral do Hospital Dr. Munir Rafful, Márcia Cury irá acumular as duas funções por três meses - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 06/12/2024 14:32

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda divulgou um comunicado informando que a diretora-geral do Hospital Municipal Dr. Munir Rafful, Márcia Cury, irá assumir a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) a partir de 1° de janeiro de 2025.

Márcia Cury vai acumular as duas funções por três meses, até que o prefeito Antonio Francisco Neto defina o nome que ficará no cargo em definitivo. Junto com Márcia, assume como subsecretária a atual diretora do Departamento de Vigilância em Saúde da SMS, Milene Paula de Souza.

A transição começa já na segunda-feira (9), em reunião entre Márcia Cury e a equipe atual da SMS.