'Dezembro Laranja' faz parte da Campanha Nacional de Prevenção do Câncer de Pele - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 05/12/2024 20:10

Volta Redonda - O Hospital São João Batista (HSJB), unidade da Rede Municipal de Saúde de Volta Redonda, vai sediar neste sábado (7), das 9h às 15h, ação da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) em alusão ao “Dezembro Laranja”. Treze dermatologistas voluntárias vão ofertar atendimento gratuito com foco na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de pele, o tipo mais comum entre os brasileiros.

A campanha “Dezembro Laranja” foi criada em 2014 pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e faz parte da Campanha Nacional de Prevenção do Câncer de Pele. Desde 1999, a entidade organiza um mutirão anual de atendimentos gratuitos, que neste ano vai contar com mais de 2 mil dermatologistas voluntários em mais de 100 postos espalhados pelo Brasil.

Em Volta Redonda, a iniciativa vai acontecer no Hospital São João Batista. O atendimento, por livre demanda – sem necessidade de agendamento prévio –, é voltado, principalmente, para pessoas com lesões suspeitas ou fatores de risco como histórico familiar ou muitas pintas.

“Essa é a oportunidade de cuidar da saúde da sua pele e receber orientações sobre proteção solar e hábitos saudáveis. O câncer de pele é o mais frequente no Brasil, mas quando descoberto no início tem mais de 90% de chance de cura”, disse a dermatologista especialista Cinthia Dinis da Costa, que está à frente do evento no município.

Ela explicou que as pessoas devem ir direto ao local do atendimento para que sejam examinadas. “No caso de lesões suspeitas, o paciente será encaminhado para posterior cirurgia pelo SUS (Sistema Único de Saúde)”, reforçou a médica.

“É muito gratificante abrir as portas do hospital para essa ação da Sociedade Brasileira de Dermatologia. O atendimento gratuito, sem necessidade de agendamento – e num sábado –, com certeza vai atingir um grande número de pessoas”, disse o diretor-geral do HSJB, o vice-prefeito Sebastião Faria, que aproveitou para mandar um recado: “Fique atento; se você está no grupo de risco para o câncer de pele, venha fazer a avaliação”.

“A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda acredita que investir em prevenção é o caminho para garantir uma melhor qualidade de vida para a população. Assim como nas campanhas ‘Primavera Rosa’ e ‘Novembro Azul’, o ‘Dezembro Laranja’ chama atenção para o tipo de câncer de maior incidência. E o mutirão de dermatologia vai ampliar o atendimento para a população e divulgar a importância do diagnóstico precoce”, afirmou a secretária de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha.

Câncer de pele: o mais comum no ser humano

Dados do Inca (Instituto Nacional do Câncer) de 2023 estimam que 704 mil novos casos de câncer sejam identificados por ano. Destes, 32% são cânceres de pele, seguidos pelos cânceres de próstata e mama, com pouco mais de 10% cada um.

Entre os fatores de risco estão: ter tido câncer de pele, pele clara que não bronzeia, olhos claros, cabelos claros, muitas pintas, sardas, queimadura solar, ter tomado muito sol sem proteção, ser idoso e ter familiares afetados pela doença.

A proteção solar é a melhor forma de prevenção. Evite exposição ao sol das 9h às 15h, use chapéu, camiseta e óculos escuros, procure ficar na sombra – sendo que 100% sombra é aquela que não permite enxergar o céu –, aplicar filtro solar 30 minutos antes da exposição ao sol e reaplicar a cada duas horas ou após sair da água ou transpiração intensa, e use filtro solar com FPS 30 ou mais.