Serviço pioneiro da Semop combate situações de violência e informa sociedade sobre os direitos da Melhor IdadeDivulgação/Semop PMVR

Publicado 05/12/2024 16:26

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) de Volta Redonda esteve nesta semana levando informações sobre o Estatuto da Pessoa Idosa a integrantes do Grupo de Convivência Ágape, do Cras (Centro de Referência de Assistência Social) Monte Castelo. O encontro aconteceu na Igreja Batista Memorial de Volta Redonda, no bairro Aterrado, e encerrou o ciclo de capacitações em 2024, devido ao recesso de fim de ano. O serviço pioneiro da Semop atua no combate a situações de violência, além de levar informações à sociedade sobre os direitos da Melhor Idade.

Por meio de uma palestra do secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, os idosos conheceram seus direitos e agora já são capazes de reconhecer situações de violação. A atividade contou com um teatro temático. O objetivo foi abordar o tema de forma lúdica, facilitando o entendimento de todos.

“Estamos felizes em estar modificando o cenário da violência contra os idosos em Volta Redonda. Já tivemos muito casos concretos de responsabilização. Nosso objetivo com a palestra é prevenir, ou seja, fazer com que as violências diminuam cada vez mais, e que o idoso possa ter qualidade de vida também através da segurança pública”, disse Coronel Henrique.

Quase 8 mil idosos capacitados

O trabalho da Semop, por meio Patrulha de Proteção ao Idoso, já capacitou quase 8 mil idosos, alcançando também outros municípios como Barra Mansa, Barra do Piraí e Iguaba Grande, na Região dos Lagos.

“Infelizmente, sabemos que a maioria dos abusos são praticados por pessoas próximas, um filho, um sobrinho. Às vezes por desconhecimento da lei, ou por condições socioeconômicas precárias ou até mesmo falta de preparo. Por isso, temos ido a todos os lugares onde há a convivência de idosos, pois não abrimos mão de capacitá-los e fortalecer os direitos deles todos os dias”, disse o secretário.

Serviço referência no estado

Criada em junho de 2022 pelo próprio Coronel Henrique, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), a Patrulha de Proteção ao Idoso de Volta Redonda é referência na proteção à Terceira Idade. O trabalho realizado pela Semop consiste na mediação, prevenção, repressão e cumprimento de medidas, e serviu de inspiração para a criação de dois projetos do Governo do Estado: o Disque Idoso 165 e a Patrulha 60+.

Como denunciar?

Para denunciar alguma situação de violência contra idosos, as pessoas podem procurar o Nuai (Núcleo de Atendimento ao Idoso), que fica na delegacia da Polícia Civil (93ª DP), no Aterrado, ou ligar para o telefone 197. Outro telefone é o Disque 100 (serviço nacional). Já em caso de situação de emergência, a orientação é ligar para o 190 (Polícia Militar) ou 153 (Guarda Municipal).