Munir Filho (camisa preta) foi recebido pela equipe socioeducacional e voluntários do MEP-VRDivulgação/MEP-VR

Publicado 07/12/2024 12:42

Volta Redonda - Munir Francisco Filho, de 24 anos, que assume como secretário municipal de Juventude de Volta Redonda a partir de 1o de janeiro, visitou nesta sexta-feira (6) a sede do MEP-VR (Movimento Ética na Política) em Volta Redonda, no bairro Niterói. Munir estava acompanhado do futuro chefe de gabinete, Leonardo Guirlinzoni.

Munir Filho, foi recebido pela equipe socioeducacional, com a explicação do conselheiro e ex-aluno do Pré Vestibular Cidadão, Pedro Paulo Vidal, sobre a estrutura do MEP e suas interconexões com a sociedade. Os professores Joan Myrrah, diretora de ensino; Paulo Ricardo, coordenador da área de matemática; Matheus Mattos e Lucas Mattos, estudantes e voluntários no movimento, também falaram sobre suas experiência no movimento para o futuro secretário.

“Foi um encontro carregado de aprendizado e emoções das partes. O fato dos dois, como futuros servidores públicos se dispuserem a ouvir nossas experiências, e saberem das nossas dificuldades é um diferencial importante”, comentou Pedro Paulo.

Munir filho, após exposição do conselheiro, fez perguntas e debateu vários pontos elencados pelo movimento. “Agradeço a oportunidade de estar com vocês, seremos parceiros. As questões levantadas certamente terão eco na secretaria da Juventude. Eu e Leonardo, tivemos oportunidade que a maioria dos jovens não têm, saímos na frente para as universidades, agora precisamos provocar sonhos, oferecer oportunidades para outros jovens", disse Munir Filho, afirmando ter ficado impactado com as exposições.

Entre os pontos debatidos no encontro, que terão continuidade de diálogo em 2025, estão o apoio para um projeto de visitação às universidades e espaços culturais; 'Projeto de Cidadania' nos colégios, com foco no Enem, Prouni, etc., e a proposta de passe livre integral para os estudantes de pré vestibulares sociais. O professor Daniel Cruz, coordenador do Núcleo do Retiro, foi indicado para ser a ponte de diálogos junto ao futuro secretário.