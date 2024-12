Prefeito Neto entregou honraria ao economista e advogado Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto - Geraldo Gonçalves/Secom PMVR

Publicado 07/12/2024 12:03

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda concedeu medalhas do “Mérito Presidente Vargas” a três personalidades que prestaram relevantes serviços ao município. A honraria, instituída pela Lei Municipal nº 1.810/1982, foi destinada ao deputado federal Doutor Luizinho; ao economista e advogado Luiz Paulo Barreto; e ao empresário Antonio Florencio de Queiroz Junior.

A entrega dos diplomas e das medalhas do “Mérito Presidente Vargas” pelo prefeito Antonio Francisco Neto aconteceu na noite dessa sexta-feira (6), durante evento promovido pelo deputado estadual Munir Neto. O parlamentar também homenageou pessoas, entidades e empresas pelo trabalho prestado ao município de Volta Redonda.

“É um prazer imenso ver tanta gente que se dedicou e ainda se dedica para Volta Redonda ser cada vez melhor. E temos o dever de valorizar e reconhecer o valor de pessoas que contribuíram e ainda contribuem para o crescimento de Volta Redonda, além de confiar no potencial do nosso município”, afirmou o prefeito Neto.

Ele entregou o diploma e a medalha do “Mérito Presidente Vargas” ao economista e advogado Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto, que entre outras funções foi nomeado, em 2010, para exercer o cargo de Ministro da Justiça pelo Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; em 2012, foi Secretário de Estado de Planejamento e Orçamento; e, no ano seguinte, assumiu como diretor Corporativo Institucional da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), onde também atuou como diretor Jurídico Interino e diretor Corporativo Institucional, Jurídico e de Comunicações pelo Grupo CSN. “Obrigado pela parceria enquanto estava na diretoria da CSN”, reforçou o prefeito.

Luiz Paulo Barreto recebeu, na mesma cerimônia, a Medalha Tiradentes, maior honraria do Estado do Rio de Janeiro, concedida pela Alerj por sugestão do deputado Munir.

O diploma e a medalha do “Mérito Presidente Vargas” também foi dada pelas mãos do prefeito Neto a Luiz Veloso, que representou o agraciado Antonio Florencio de Queiroz Junior. O empresário, presidente da Fecomércio-RJ (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro) também é um grande parceiro de Volta Redonda por meio do Sesc (Serviço Social do Comércio), que garante atividades de lazer e culturais para o município. Ele também recebeu Moção de Congratulações e Aplausos do deputado Munir.

Neto reforçou a importância e a exclusividade da Medalha do Mérito Presidente Vargas. “Nos meus cinco mandatos como prefeito de Volta Redonda, o município concedeu apenas outras três medalhas como essas. Para o bispo-emérito da Diocese de Barra do Piraí-Volta Redonda, Dom Waldyr Calheiros; ao jornalista Aurélio Paiva, fundador do jornal Diário do Vale; e para o Volta Redonda Futebol Clube.

Neto homenageia o deputado Munir

O prefeito Neto também homenageou o deputado estadual Munir Neto com placa de mérito por todo trabalho que vem realizando por Volta Redonda e pelo Sul Fluminense.

“Munir estreou na Alerj como o deputado estadual mais votado de Volta Redonda e tem honrado a confiança da população. A sua interlocução com o governo do estado foi fundamental para dar continuidade à reconstrução do município, iniciada em 2021, e hoje segue contribuindo para o desenvolvimento da cidade e para garantir melhor qualidade de vida para os moradores”, falou Neto.

“Estou emocionado e feliz”, disse o deputado Munir Neto, que também entregou uma Moção de Congratulações e Aplausos ao prefeito Neto. Entre outros adjetivos, o documento destaca a consolidação de Neto como liderança política ao vencer as últimas eleições municipais para exercer o sexto mandato como prefeito de Volta Redonda com quase 73% dos votos. “Sua dedicação, comprometimento e visão administrativa têm resultado em melhorias significativas para Volta Redonda”, disse o deputado.

Munir entrega honrarias da Alerj

O deputado estadual Munir Neto também agradeceu a presença de todos os outros homenageados e reforçou a importância de reconhecer publicamente o trabalho de pessoas, entidades e empresas que fazem a diferença. “Vocês todos são muito importantes para Volta Redonda e tiveram o reconhecimento da Alerj, que aprovou por unanimidade todas as propostas apresentadas por mim”, disse Munir.

Também estavam na mesa que conduziu os trabalhos o vice-prefeito Sebastião Faria; o vereador Paulinho AP; além da prefeita eleita de Barra do Piraí, Kátia Miki, que recebeu Moção de Congratulações e Aplausos do deputado Munir; e o promotor de Justiça do Ministério Público, Leonardo Kataoka, que recebeu o Diploma Juíza Patrícia Acioli do parlamentar.

Além dessas, Munir fez a entrega de todas as outras honrarias que foram concedidas por meio de Projetos de Resolução da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).

A Drogaria Retiro, representada pelo diretor-presidente da empresa, Jerônimo Pereira dos Santos, recebeu o Diploma José Alencar, também entregue ao Supermercado Floresta através do seu diretor-presidente, Eduardo Abrantes.

O Prêmio Marielle Franco foi entregue a Maria da Gloria Borges Amorim, secretária municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos de Volta Redonda; o Prêmio Anna Nery de Saúde foi entregue para a médica da Rede Pública de Volta Redonda, Luiza Carolina Bastos Souto, à diretora-Geral do Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (Hospital do Retiro), Márcia Cury; e à secretária municipal de Saúde de Volta Redonda, Maria da Conceição de Souza Rocha.

O Prêmio Dandara foi entregue a Magna Almeida de Souza, que coordena o Movimento de Conscientização Negra de Volta Redonda, e para Maria Mercez de Freitas, uma das criadoras do projeto “Meninas de Lenço”, junto às mulheres portadores de câncer, na confecção e doação de turbantes. O monsenhor Alércio de Carvalho recebeu o Diploma Russell Philips Sheed; e o Prêmio Barbosa Lima Sobrinho foi para o comunicador Taí Braz.

Receberam o Diploma Tiana Sento-Sé a Casa da Criança e do Adolescente, representada pela presidente Guaraciara Lopes; o Lar e Escola Recanto das Crianças; Fabiana Rosa da Silva, militante do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente; a Pastoral da Criança e do Adolescente de Volta Redonda; a coordenadora municipal de Prevenção às Drogas de Volta Redonda, Neuza Jordão; o presidente da Fundação Beatriz Gama (FBG), Vitor Hugo de Oliveira; e a Casa do Bom Samaritano.

Munir ainda entregou Moção de Congratulações e Aplausos ao maestro Nicolau Martins de Oliveira, idealizador do Projeto Volta Redonda Cidade da Música; à professora Sediene Maia, vice-prefeita de Pinheiral; ao Volta Redonda Futebol Clube; à ex-secretária de Assistência Social de Volta Redonda e vereadora eleita da cidade, Carla Duarte; ao Templo Histórico, por meio do pastor Thiago Martins; e a maestra Sarah Higino, que participou da cerimônia regendo a Orquestra de Cordas de Volta Redonda, que faz parte do Projeto Volta Redonda Cidade da Música.