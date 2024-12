Passeio teve participação de dez PCDs e acompanhantes, de sete bairros do município - Divulgação/Secom PMVR

08/12/2024

Volta Redonda - O “Natal da Cidadania” em Volta Redonda também é um Natal inclusivo. A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD), promoveu uma visita especial à Casinha do Papai Noel na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, na noite desse sábado (7). Com o auxílio de um micro-ônibus disponibilizado pela SMPD, dez pessoas com deficiência (PCDs) e seus acompanhantes foram conhecer o bom velhinho e a decoração de Natal especial que está em toda a praça.

O secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa, ressaltou que o veículo percorreu os bairros Vila Brasília, Belmonte, Conforto, Santa Cruz, Santa Cruz II, Vila Americana e São Lucas, buscando os PCDs para irem conhecer o Papai Noel. Após a visita, o veículo levou os participantes de volta para casa.

“É muito importante a gente ver a alegria dessas crianças de poder tirar uma foto com o Papai Noel. Sabemos que toda criança sonha com isso durante este período natalino e quando a Prefeitura disponibiliza o transporte para que eles possam estar aqui, podemos falar que Volta Redonda está sempre pensando nessa inclusão”, destacou o secretário, ressaltando que os participantes fizeram um cadastro prévio junto à SMPD.

Ana Lúcia Franco de Souza é moradora do São Lucas e estava com o seu filho Pedro Henrique, de 16 anos, que tem paralisia cerebral. Ela falou sobre a importância do auxílio para levar os PCDs para conhecerem o “Natal da Cidadania”.

“O lazer é importante para todo mundo, ninguém vive sem lazer, e eles também não vivem sem, precisam de alegria. Então, precisa ser pensado o lazer pra ele e aqui é uma forma de pensar isso”, ressaltou Ana.

Entre os participantes do passeio também estava Joseane Carla Florêncio, que é cadeirante. Moradora do bairro Santa Cruz II, ela estava acompanhada do seu filho Andrey, de 7 anos, que estava todo empolgado para visitar o Papai Noel.

“O auxílio da SMPD é muito importante porque nos ajuda a na locomcção no dia a dia. E esta ação no período de Natal é ainda mais especial porque estou conseguindo trazer meu filho para ver o Papai Noel. Ele estava todo ansioso, querendo logo vir e fico muito feliz de ver o quanto ele está se divertindo aqui”, disse.

O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, parabenizou à SMPD pela ação e destacou a importância de sempre incluir os PCDs no “Natal da Cidadania”.

“O Natal é uma data tão especial e é primordial que todos possam participar, também promovendo a inclusão. Parabéns para o secretário Washington Uchôa e toda a equipe da SMPD, por mais um ano trazerem os PCDs para visitarem o Papai Noel e conhecerem a decoração do Natal”, destacou Neto.