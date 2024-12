No total, serão pagos em torno de R$ 16 milhões aos servidores da prefeitura de Volta Redonda - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 09/12/2024 11:25

Volta Redonda - O prefeito Antonio Francisco Neto anunciou a antecipação do pagamento da segunda metade do 13º salário do funcionalismo público de Volta Redonda para o próximo dia 13. Essa parcela do benefício, por lei, pode ser paga até 20 de dezembro. No total, serão pagos em torno de R$ 16 milhões aos servidores.

“Com a segunda metade do 13º na conta, os funcionários terão mais tranquilidade para planejar o Natal e o Ano Novo, além de contribuírem para movimentar a economia do município e da região”, disse Neto.

Essa é a segunda antecipação do benefício (13º), já que a primeira parcela também foi antecipada este ano, sendo paga no dia 12 de junho – o prazo para pagamento da primeira metade do 13º é 30 de novembro.

O secretário municipal de Administração, Cláudio Franco, destacou o trabalho do governo municipal como um todo para beneficiar os servidores, e listou algumas das melhorias já implementadas pela administração municipal em prol do funcionalismo público.

“A prefeitura já havia antecipado a primeira parcela do 13º, e agora vai antecipar a segunda; concedemos dois reajustes salariais consecutivos (2023 e 2024); aumentamos o valor do auxílio-alimentação para R$ 350 (aumento de 40%); e criamos a cesta-básica para aposentados e pensionistas (também no valor de R$ 350), entre outras melhorias para os servidores. É como o prefeito Neto diz: ‘continuaremos com o compromisso de pagar os salários em dia, sempre no mês trabalhado’”, ressaltou Franco.

Ponto facultativo

A Prefeitura de Volta Redonda informa que nos dias 23 (segunda-feira), 24 (terça-feira), 30 (segunda) e 31 (terça) de dezembro – período anterior ao Natal e Ano Novo – será ponto facultativo para a administração municipal.

“Conversei bastante com minhas equipes e decidimos atender a um pedido dos servidores, que tanto nos ajudam a cuidar da nossa cidade. Serão dias para todos aproveitarem as festas de fim de ano com a família, poderem viajar”, disse Neto.

Tradicionalmente, quando as vésperas de Natal (24) e de Ano Novo (31) são em dias úteis, o ponto facultativo da prefeitura ocorre parcialmente (até as 12h). Neste ano, com a nova medida, além de estender o ponto facultativo para o dia inteiro das vésperas (24 e 31), também vai emendar os dias anteriores (23 e 30) e os fins de semana próximos, somando cinco dias seguidos de folga na semana do Natal e outros cinco na semana do Ano Novo.

A prefeitura ressalta que nesses dias de ponto facultativo os serviços considerados essenciais, como unidades de saúde de emergência e urgência e coleta de lixo, entre outros, serão mantidos normalmente.