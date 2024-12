Veículo estava estacionado na Avenida Getúlio Vargas, no Centro, com a placa levantada - Divulgação/Semop PMVR

Publicado 09/12/2024 16:38

Volta Redonda - Uma motocicleta que havia sido furtada no último domingo (8) no bairro Laranjal, em Volta Redonda, foi recuperada horas depois, nesta segunda-feira (9), pela Guarda Municipal. O veículo, da marca Dafra, estava estacionado na Avenida Getúlio Vargas, no Centro, e foi localizado por um agente que estava de folga.

O agente suspeitou da moto porque ela estava com a placa levantada, e por isso acionou os agentes em serviço. Ele permaneceu no local até a chegada dos outros guardas, que constataram que se tratava de um veículo furtado.

A motocicleta foi guinchada e levada para a 93ª Delegacia de Polícia Civil (Volta Redonda). A proprietária foi avisada e compareceu à unidade policial para recebê-la de volta.

“Mais um caso que terminou na recuperação do bem do cidadão. Parabenizo o inspetor De Oliveira, que, mesmo de folga, atuou em seu papel de agente de segurança pública e acionou o inspetor De Lima e o GM Paulino. Temos atingido bons resultados graças à integração entre as forças de segurança, o empenho dos nossos agentes e a participação da sociedade. Mobilizando todos esses atores em torno de um bem comum, que é o de tornar Volta Redonda cada vez mais segura”, destacou o secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique.