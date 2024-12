Concurso foi voltado para alunos do 6º ao 9º ano, matriculados nas escolas da rede pública municipal - Divulgação/Secom PMVR

Concurso foi voltado para alunos do 6º ao 9º ano, matriculados nas escolas da rede pública municipalDivulgação/Secom PMVR

Volta Redonda - João Rodrigo Ferreira Pereira, aluno do 6º Ano do Ensino Fundamental no Colégio José Botelho de Athayde, da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), conquistou o primeiro lugar no III Concurso Ambiental do Programa de Educação Ambiental (PEA), realizado pela CSN em parceria com a Prefeitura de Volta Redonda, por meio das secretarias de Educação (SME) e de Meio Ambiente (SMMA). Com o tema “A fauna deve estar por toda a parte”, o concurso foi voltado para alunos do 6º ao 9º ano, matriculados nas escolas da rede pública municipal, acompanhadas pelo PEA durante o ano letivo de 2024.

“Os alunos se inscreveram e teriam que produzir um animal a partir de materiais que seriam descartados. E o Jorge tem uma habilidade muito legal de fazer miniaturas de dinossauros, navios, e agora de animais, a partir de papel, cola e pintura. Incentivamos ele a participar e ele fez uma zebra, sendo o primeiro da escola, já que cada unidade participante tem os três primeiros colocados, e também foi o primeiro colocado na classificação geral”, explicou Janaína Vilhena Fortes, diretora do Colégio JB de Athayde.

O concurso tem como objetivo fomentar a consciência ambiental e estimular a produção artística das crianças e dos adolescentes a partir da confecção de réplicas ou representações de animais, que deverão ser registrados em fotografia em um cenário que remeta ao ambiente natural do animal.

“Me inspirei fazer a zebra porque faço criações há muito tempo. Me senti um pouco nervoso enquanto fazia, ansioso, estava pensando em desistir, mas consegui. Senti muita alegria (quando ganhei), fiquei muito feliz”, disse Jorge, que ganhou como prêmios um fone de ouvido pelo primeiro lugar na escola, e um notebook pela primeira colocação geral – em segundo ficou o aluno Davi Lucas (6º Ano), seguido por Luiz Otávio Vieira de Barros (7º Ano), em terceiro.

A avaliação foi realizada por uma banca avaliadora composta por representantes da Usina Presidente Vargas (UPV), do Zoológico Municipal de Volta Redonda, das secretarias de Meio Ambiente e de Educação, e da Fundação CSN.

Além de estudantes do JB de Athayde, também participaram do concurso alunos das escolas municipais Wandir de Carvalho, Prefeito Juarez Antunes, Emiliana Marcondes de Siqueira Casagrande, Dr. Jiulio Caruso e E.M. Paulo VI, além dos colégios Getúlio Vargas, Profª. Delce Horta Delgado, Profª. Themis de Almeida Vieira e João XXIII.

O presidente da Fevre, Caio Pinheiro Teixeira, parabenizou Jorge e todos os outros alunos que participaram do concurso e também ganharam destaques por suas escolas. “A educação ambiental faz parte da proposta de ensino público em Volta Redonda e o Jorge, assim como todos estudantes que participaram, estão de parabéns. Temos que incentivar esses jovens para que a educação seja cada vez mais atrativa e a qualidade do ensino melhor cada vez mais.

A classificação por escolas ficou da seguinte forma:

Colégio Delce Horta Delgado

1º lugar – Lara Romero Purcino (8º Ano)

2º lugar – Lorena Cavalcante (8º Ano)

3º lugar – Hillary Vitória Vieira Americano Peixoto (8º Ano)

E.M. Jiulio Caruso

1º lugar – Davi Lucas (6º Ano)

2º lugar – Yasmin Gabrielle Gonçalves da Silva (6º Ano)

3º lugar – Nathalye Victória Machado Guindane de Souza (6º Ano)

E.M. Emiliana Marcondes de Siqueira Casagrande

1º lugar – Luiz Otávio Vieira de Barros (7º Ano)

2º lugar – Ana Gabrielly Marques Dutra (7º Ano)

3º lugar – Luca Samuel Gregório Cordeiro (6º Ano)

Colégio Getúlio Vargas

1º lugar – Kauã Coelho de Freitas (6º Ano)

2º lugar – Valentina Enes Cobucci Reis (8º Ano)

3º lugar – Tarsila Rosa Pinheiro (6º Ano)

Colégio Prof,ª Themis de Almeida Vieira

1º lugar – Miguel da Cruz Vieira (7º Ano)

2º lugar – Emanuelly Felix Medeiros de Carvalho (7º Ano)

3º lugar – Elena Oliveira Guimarães (7º Ano)

Colégio José Botelho de Athayde

1º lugar – Jorge Rodrigo Ferreira Pereira (6º Ano)

2º lugar – Larissa Nayra Pedrosa dos Andes Batista (7º Ano)

3º lugar – Mateus Ribeiro Santos (8º Ano)

E.M. Prefeito Juarez Antunes

1º lugar – Raiane Cristina Silvério da Silva (6º Ano)

2º lugar – Vinícius Mendes Telemos de Lima (6º Ano)

3º lugar – Nicolle Moura Alves dos Santos (6º Ano)