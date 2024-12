Interessados devem comparecer na secretaria do parque de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h - Cris Oliveira/ Arquivo Secom PMVR

Interessados devem comparecer na secretaria do parque de segunda a sexta-feira, das 8h às 11hCris Oliveira/ Arquivo Secom PMVR

Publicado 09/12/2024 16:18

Volta Redonda - Para os dias quentes, nada melhor do que uma piscininha, né!? E nem precisa de um amigo que tenha uma piscina em casa, porque em Volta Redonda a população tem o Parque Aquático Municipal, na Ilha São João, com entrada gratuita. Com três piscinas, sendo uma para social, outra voltada para as crianças e uma olímpica em uma área de 11,3 mil m², o espaço é uma ótima opção de lazer. Para ter acesso a todo o conteúdo do Parque Aquático Municipal, é necessário fazer a carteirinha do parque e, o principal: ser morador de Volta Redonda.

“Os interessados devem comparecer na secretaria do parque de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h, ou das 13h às 17h, com os seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência e a Certidão de Nascimento – todos originais. No caso de menores de idade, os pais ou responsáveis devem trazer os mesmos documentos da criança ou do adolescente para fazer a carteirinha”, disse o coordenador do parque, Wagner Oliveira, acrescentando que “menores de 14 anos só podem frequentar o parque acompanhados dos pais, e entre 14 e 17 anos podem frequentar sozinhos, desde que tenham autorização assinada pelo responsável na secretaria”.

A carteirinha do parque é entregue na hora, mas o morador também deve passar por um exame dermatológico para entrar nas piscinas. Os exames acontecem no Parque Aquático Municipal de segunda a quinta-feira, com distribuição de 150 senhas. Vale lembrar que o exame é válido durante seis meses e para fazê-lo é obrigatório estar com traje de banho e, no caso das mulheres, sem esmalte nas unhas.

“A gerência do parque também aceita exame dermatológico feito em outros locais, como, por exemplo, nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e de Saúde da Família (UBSFs), ou da rede particular – neste caso, o exame deve ser apresentado em até um mês da sua realização na secretaria do parque”, explicou.

Aumento no número de cadastros, exames e usuários

Com a chegada do verão, a secretaria do Parque Aquático Municipal vem registrando aumento significativo no número de novas carteirinhas, exames dermatológicos e frequentadores. Em setembro, 281 cadastros foram efetivados; sendo que em outubro o número subiu para 347, e em novembro registrou 239.

“O número de exames nos meses de setembro, outubro e novembro variaram de 1.079 para 1.788 e o auge dos frequentadores do parque foi registrado durante o mês de outubro, com 1.548”, comentou Wagner Oliveira.

Funcionamento para o lazer

O Parque Aquático Municipal abre para o lazer aos sábados, domingos e feriados, das 8h às 17h. Já de terça a sexta-feira, das 11h às 17h. Às segundas o espaço é fechado para manutenção.