Prefeito Neto participou do lançamento da expansão do Park Sul, que deve ser inaugurada no primeiro semestre de 2025 Divulgação/Secom PMVR

Publicado 10/12/2024 16:11 | Atualizado 10/12/2024 16:38

Volta Redonda - O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, acompanhou na manhã desta terça-feira (10) o lançamento oficial do projeto de expansão do Shopping Park Sul, no bairro São Geraldo, que vai crescer quase 3,5 mil metros quadrados e vai abrigar até mais 40 lojas e dez quiosques, que devem gerar cerca de 700 empregos diretos e indiretos. A previsão é inaugurar a expansão no primeiro semestre de 2025.

“Esse é um momento importante para a economia da cidade e da região. São mais empregos que serão gerados para nossa população, além de um reforço de peso na tradição de centros comerciais que Volta Redonda tem. Fico feliz e agradeço a todos por acreditarem em nossa cidade”, disse Neto, que estava acompanhado do assessor da prefeitura, Rogério Loureiro.

“Um shopping que no pós-pandemia, nos últimos dois anos, teve um desenvolvimento extraordinário. Nos orgulhamos muito deste rendimento”, destacou o diretor-comercial do Park Sul, João Milani, durante a cerimônia.

O superintendente do shopping Park Sul, Alfredo Zanotta, aproveitou a ocasião para anunciar mais novidades sobre o projeto, como a ampliação da capacidade do estacionamento, incluindo a área do subsolo.

“Estamos na fase final de estudos para ampliar o estacionamento. A expansão começou a ser discutida por conta do sucesso: no início, iríamos inaugurar um corredor de lojas e outro mais para frente. A procura foi tão grande que vamos inaugurar os dois ao mesmo tempo. Vamos criar no shopping o maior polo gastronômico do Sul Fluminense, com grandes marcas que só são vistas nas capitais”, disse Zanotta.

Dentre as marcas tradicionais em capitais e regiões metropolitanas que já garantiram presença na expansão está o restaurante Coco Bambu, já antecipado pelo prefeito Neto anteriormente, após encontro no gabinete com o superintendente Alfredo Zanotta. Um dos sócios da rede Coco Bambu, Gregório Lima, informou que as montagens do novo empreendimento em Volta Redonda devem ser iniciadas já em fevereiro do ano que vem.

“Somos do Nordeste, de Fortaleza, e para nós é uma honra participar desta realidade que é a expansão do shopping. Não temos a menor dúvida que será um golaço da Coco Bambu e do shopping. Estamos motivados”, destacou Gregório, que estava acompanhado do outro sócio do restaurante, Rafael Coelho.

“Temos a meta de atingir 100 lojas Coco Bambu em 2025 e a loja de Volta Redonda faz parte desta marca”, afirmou Rafael Coelho.

O prefeito Neto lembrou ainda de toda trajetória para construção do shopping e da parceria com o Poder Público para agilizar a chegada do empreendimento. “O shopping confirma a vocação de Volta Redonda ser polo regional: na saúde, na segurança, no desenvolvimento econômico. O Park Sul se tornou um shopping regional e isso mostra a importância da nossa cidade na economia do Sul Fluminense e do estado”.