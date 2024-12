Apresentação terá cânticos natalinos, música barroca, entre outras, em evento gratuito, aberto à população - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 10/12/2024 17:04

Volta Redonda - A Orquestra de Cordas, o Coro Infantojuvenil, o Coro Misto do projeto “Volta Redonda Cidade da Música”, além de solistas convidados, se apresentarão nesta quarta-feira (11), às 19h, na Catedral das Assembleias de Deus, no bairro Laranjal, como parte da programação do “Natal nas Igrejas”, que teve início na Catedral de Nova Iguaçu, na semana anterior. O evento desta quarta também integra a série de concertos anuais do projeto.

A maestra e coordenadora do “Volta Redonda Cidade da Música”, Sarah Higino, estará regendo cerca de 300 jovens com suas vozes e instrumentos, apresentando ao público os tradicionais cânticos natalinos, música barroca, entre outras canções, em um evento gratuito à população.

“Abrilhantando a noite, a orquestra receberá como solistas dois expoentes da música de concerto: o flautista da Orquestra Sinfônica Nacional, Helder Teixeira, e o trompetista Nailson Simões, que é professor da Unirio (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro). E o público também terá a chance de participar cantando os clássicos de Natal”, explicou Sarah.

Projeto

O projeto “Volta Redonda Cidade da Música” é mantido pela prefeitura e beneficia cerca de quatro mil alunos da Rede Municipal de Ensino – Secretaria Municipal de Educação (SME) e Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda). Criado pelo maestro Nicolau Martins de Oliveira, o “Cidade da Música” inclui Orquestra de Cordas, Banda Mini, Banda de Metais, Banda de Concerto, Coro Infantojuvenil, Coro Misto, Orquestra de Violinos e Orquestra de Violoncelos.

Serviço:

Evento: Natal nas Igrejas

Data: Quarta-feira (11)

Horário: 19h

Local: Catedral das Assembleias de Deus – Rua da Assembleia de Deus, nº 156, Laranjal