Cerimônia no Clube Comercial reuniu cerca de 250 profissionais da Educação e da Fevre - Geraldo Gonçalves/Secom PMVR

Cerimônia no Clube Comercial reuniu cerca de 250 profissionais da Educação e da FevreGeraldo Gonçalves/Secom PMVR

Publicado 13/12/2024 11:40

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Educação (SME) de Volta Redonda promoveu cerimônia de encerramento do ano letivo de 2024. O evento aconteceu na noite dessa quinta-feira (12), no Clube Comercial, e reuniu cerca de 250 profissionais que atuam nas equipes diretivas das unidades de ensino da Educação e da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda).

Durante a cerimônia, foram homenageadas sete escolas que apresentaram crescimento no aprendizado e índice de aprovação, além de se destacarem no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) de 2023. São três unidades dos anos finais do Ensino Fundamental, que atendem estudantes do 6º ao 9º ano, escolas municipais Dr. João Paulo Pio de Abreu e Tocantins, que ficam no bairro Retiro, e Colégio Municipal Getúlio Vargas, no Laranjal.

Além de quatro unidades que atendem alunos dos anos iniciais, do 1º ao 5º ano do Fundamental: Escola Municipal Paraíba, no Jardim Primavera; E.M Miguel Couto Filho, no Jardim Normândia; E.M. Prof. Luiz Cantanhede de Carvalho Almeida, no Brasilândia; e E.M. Professor Wladir de Souza Telles, no Jardim Tiradentes.

Ainda foram exaltados os trabalhos nas escolas de Educação Infantil e Escolas Especializadas do município, que não são avaliadas pelo Ideb. “Essas unidades também fazem um trabalho fundamental no nosso município. Como não é possível avaliar aprendizado, resolvemos homenagear três unidades pelo compromisso com o serviço burocrático, que também é muito importante para o funcionamento da rede”, disse a chefe de Gabinete da SME, professora Josiane Gonçalves, que apresentava a cerimônia.

Mereceram destaque o Centro Municipal de Educação Infantil Profª Marlene Mendes de Castro, no Aterrado; o Centro Municipal de Educação Infantil Mundo Colorido, no Dom Bosco; e o Centro Municipal de Educação Infantil Pinguinho de Gente, no bairro São João.

O secretário de Educação de Volta Redonda, Osvaldir Denadai, que assumiu a pasta em abril de 2024, agradeceu a parceria durante o ano. “Agradeço a todos os diretores, que têm o desafio de cuidar das nossas escolas e, principalmente, dos nossos alunos. Além disso, agradeço a todos os profissionais, fundamentais para que a cidade seja referência na Educação”, falou.

O presidente da Fevre, Caio Teixeira, também fez questão de ressaltar a dedicação desses profissionais. "Vocês são a ligação entre a administração e a comunidade escolar. Sei como é necessário dedicação para dirigir uma escola. Obrigado".

O deputado estadual Munir Neto compareceu a cerimônia e parabenizou os diretores das escolas pelo trabalho que coloca Volta Redonda como referência em Educação no estado. “Estive à frente da Secretaria Municipal de Assistência Social por 15 anos e a Secretaria de Educação sempre foi grande parceira. Tenho certeza que a dedicação dos profissionais, somada aos investimentos feitos pelo prefeito Neto (Antonio Francisco) fazem a Educação de Volta Redonda alcançar esses resultados positivos”, disse.

Formação continuada para equipes diretivas

A solenidade também marcou o fechamento do curso de formação continuada do Comitê Permanente de Desenvolvimento e Gestão Educacional (CPDGE) voltado para as equipes diretivas das unidades da SME e da Fevre. O ciclo foi composto por seis etapas, cinco aconteceram no auditório da sede da Secretaria de Educação, e o encerramento, nessa quinta, no Comercial. O tema principal da formação para equipes gestoras foi “Formação de Gestores Escolares: Liderança, Bem-estar e Desempenho”.

Para encerrar a formação continuada, a consultora Claudia Maria Domingos, que é mestre em Educação, e Gilmar Carneiro, que é formado em Gestão de Pessoas e MBA em Administração de Empresas com Ênfase em Gestão, que ministraram as palestras, anunciaram a esquete “Um Dia de Diretor”. A peça usou o humor para retratar o dia a dia dos profissionais que estão à frente das escolas.