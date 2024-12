Mutirões de cirurgias do Hospital São João Batista aproveitam finais de semana para realização de procedimentos - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 16/12/2024 17:53

Volta Redonda - O Hospital São João Batista (HSJB), unidade integrante da rede municipal de saúde de Volta Redonda, realizou mais um mutirão de cirurgias no último fim de semana. Dessa vez, seis pacientes passaram por procedimentos cirúrgicos de ortopedia entre a sexta-feira (13) e sábado (14), sendo que todos eles tiveram alta no dia seguinte à realização de suas cirurgias.

Na sexta-feira, o médico ortopedista Flávio Reis, que também é diretor-médico do HSJB, realizou duas cirurgias. Um paciente, de 45 anos, passou por reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, enquanto outra paciente foi submetida a videoartroscopia no joelho direito.

Os outros quatro pacientes, com idades entre 38 e 63 anos, foram operados no sábado pelo doutor Rafael Coelho. Dos procedimentos realizados, três foram osteossínteses: duas de fratura de clavícula esquerda e uma terceira de fratura do rádio distal direito. Por fim, foi realizado um tratamento cirúrgico de lesão no tendão de Aquiles do pé esquerdo.

Aliados aos investimentos feitos na unidade a partir de 2021, os mutirões de cirurgias do Hospital São João Batista têm sido um dos fatores para os recordes de procedimentos realizados pelo HSJB, aproveitando os finais de semana para atender a esses pacientes. Dessa forma, o hospital mantém as cirurgias eletivas já marcadas durante a semana, além de não conflitar com eventuais casos de emergência.

“Graças ao trabalho do nosso vice-prefeito Sebastião Faria (diretor-geral do hospital) e de toda a equipe do São João Batista, nosso hospital voltou a ser motivo de orgulho para Volta Redonda. E teremos ainda mais motivos para comemorar, pois em breve entregaremos a ampliação da unidade”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto.