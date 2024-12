Evento foi realizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com apoio do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - Divulgação/Secom PMVR

Volta Redonda - A etapa municipal da 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente (CNMA) de Volta Redonda/RJ, realizada no dia 7 deste mês na Escola de Engenharia da UFF (Universidade Federal Fluminense), na Vila Santa Cecília, reuniu autoridades e a sociedade civil que participaram da construção de propostas com base na realidade local sobre o tema, para subsidiar a Política Nacional sobre Mudança do Clima. Durante o evento, realizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), com apoio do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Comdema), também foram eleitos delegados para a Conferência Estadual do Meio Ambiente.

“O tema da conferência foi ‘Emergência Climática: o Desafio da Transformação Ecológica’. E a participação popular foi de fundamental importância, tendo em vista que é a própria população que sofre com as questões climáticas. Através da conferência, foram realizados os debates, saíram as propostas para que a gente consiga fazer políticas públicas voltadas para as necessidades da cidade”, destacou o secretário municipal de Meio Ambiente, Anderson Silva de Azevedo, que participou da abertura da conferência.

Também estiveram presentes outras autoridades durante o início do evento, como a representante do Ministério do Meio Ambiente, Nathália de Almeida Vinhas; o professor Dr. Welington Kiffer de Freitas, representando o Programa de Pós-Graduação em Tecnologia Ambiental da UFF; a representante da Federação das Associações de Moradores (FAM), Fátima Martins; o vereador Raone Ferreira.

Após uma breve apresentação da programação durante a abertura, foi ministrada pelo Dr. Welington Kiffer a palestra "Emergência Climática: o Desafio da Transformação Ecológica". Em seguida foram apresentadas orientações sobre as dinâmicas que tiveram por finalidade promover o aprofundamento do debate dos cinco eixos definidos no documento-base da 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente. Para isso, os participantes se dividiram em Grupos de Trabalho (GT) para discutir os seguintes eixos temáticos: I. Mitigação, II. Adaptação e preparação para desastres, III. Transformação Ecológica, IV. Justiça Climática e V. Governança e Educação Ambiental.

Depois das discussões, os grupos retornaram ao auditório com as propostas obtidas, sendo 21 apresentadas. Em seguida ocorreu uma plenária para leitura e defesa das propostas elaboradas nos GTs, com a priorização das propostas logo depois.

Na plenária final, foram eleitas três pessoas delegadas e uma suplente que irão compor a delegação que representará o município na Conferência Estadual.

“Parabenizo a todos pelo empenho e dedicação para mais esse encontro que trata de um tema tão importante para nossa população e para todo o mundo. Volta Redonda sempre se destaca na construção de políticas públicas e com o meio ambiente não é diferente”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.