Jonas Silva conquistou o título de campeão brasileiro de jiu-jitsu no último domingo (15) - Divulgação/Semop PMVR

Publicado 16/12/2024 18:10

Volta Redonda - O agente da Secretaria Municipal de Ordem Pública de Volta Redonda (Semop-VR), Jonas Silva, conquistou o título de campeão brasileiro de jiu-jitsu no último domingo (15), na categoria pesadíssimo, faixa preta 3º grau. A competição, válida pela Liga Brasileira de Jiu-Jitsu Profissional (LBJJP), foi disputada no Iguaçu Basquete Clube (IBC), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Jonas, que compõe a equipe de Operações da Semop-VR, também é professor em uma academia no bairro Três Poços. Para ele, a conquista deste domingo vale muito mais pelo exemplo que dá aos seus alunos do que simplesmente pelo título nacional.

“Acontece que muitas crianças não têm o devido incentivo. Os pais as colocam na luta, mas não o incentivam a ter uma medalha. Eu, participando como professor, quando eu trago a medalha para eles verem, para pegarem, para sentirem a medalha, aí eles começam a ter esse incentivo de querer competir”, disse Jonas.

De todas as suas conquistas no jiu-jitsu, o faixa preta revelou que essa última teve um sabor ainda mais especial porque foi a primeira após o nascimento do único filho, Nicolas, de 2 meses.

“Foi muito especial, apesar de não ter conseguido me preparar adequadamente para a competição. Porque a rotina mudou um pouquinho, acordar mais cedo, às vezes até de madrugada para ficar com ele. Então a preparação física, com a luta, eu tive muito pouco, mas conhecendo as regras nós conseguimos alcançar esse resultado positivo, que para mim é mais que uma medalha, mas um exemplo para os meus alunos”, disse o agente da Semop.

Para Jonas, que também é pastor evangélico, o esporte é muito importante na parte educativa, desenvolvendo a disciplina e a lealdade, mas lembrou que busca ensinar aos alunos e fiéis o equilíbrio e a importância da família.

“Tudo é um equilíbrio, mas a família é prioridade. E é isso que eu tento pregar tanto na academia quanto na igreja. Estamos vivendo em uma sociedade em que os pais não estão sendo uma referência mais. E o que me levou a ser o que eu sou hoje foram os meus pais. Eles que me apoiaram, me corrigiram. Então o sucesso é o conjunto: família primeiro, igreja e depois esporte”, finalizou Jonas.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, parabenizou o atleta da Semop pela conquista e enfatizou a importância da valorização do esporte.

“Nós temos promovido um movimento muito forte para estarmos mais próximo da população, e o esporte é uma dessas ferramentas de inclusão e proximidade social, do incentivo aos bons valores e à saúde. A gente parabeniza e valoriza a conquista do Jonas, que acaba servindo de exemplo para outras pessoas, principalmente os mais jovens a seguirem uma carreira no esporte ou até mesmo nas forças de segurança pública”, comentou Coronel Henrique.