Munir propôs projetos conjuntos entre a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros, relacionados a crianças e jovens - Divulgação

Publicado 16/12/2024 18:31

Volta Redonda - O deputado estadual Munir Neto visitou na manhã desta segunda-feira (16) a sede da Coordenadoria da Defesa Civil de Volta Redonda. Convidado por Munir, o vice-prefeito eleito de Piraí, Alexsandro Sena, também participou da visita. Munir e Sena foram recebidos pelo coordenador da Defesa Civil municipal, Rubens Siqueira.

De acordo com Munir, a visita teve o objetivo de conversar sobre projetos conjuntos entre a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), relacionados a crianças e jovens. O deputado é presidente da Comissão da Criança, Adolescente e Pessoa Idosa da Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro).

“Nós viemos apresentar a ideia de uma parceria com o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio, para um projeto da Defesa Civil Mirim, nos moldes do que acontece com o Bombeiro Mirim, onde as crianças e jovens terão noções de prevenção a acidentes e como se comportar em casos de desastres naturais, por exemplo. Além disso, traz noções de cidadania para essas crianças e jovens, o que é muito importante”, disse Munir, afirmando ainda que fará articulações com as secretarias de Assistência Social e de Juventude de Volta Redonda para implantar o projeto.

“Nós vamos conversar ainda com a secretária Rosane Marques, a Branca, da Assistência Social, e com o futuro secretário da Juventude, Munir Filho, que assume em janeiro, para propor uma parceria neste projeto”, apontou.

O deputado afirmou ainda que fez o convite da visita ao vice-prefeito eleito de Piraí para que ele conhecesse a estrutura e o trabalho da Defesa Civil de Volta Redonda e pudesse levar essas informações para reestruturar a Defesa Civil de Piraí.

“Convidei o Sena para que ele pudesse aproveitar toda essa experiência que o Rubens Siqueira tem na Defesa Civil de Volta Redonda e levar para Piraí, para estruturar o órgão lá. Aproveitei ainda para colocar meu mandato à disposição deles e de todos os municípios do Sul Fluminense, para que possamos implantar cada vez mais projetos e parcerias, visando beneficiar principalmente as crianças, adolescentes e idosos do nosso estado”, destacou Munir.