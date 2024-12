Representantes de municípios da região puderam conhecer de perto o Ciosp - Thiago Santos/Semop PMVR

17/12/2024

Volta Redonda - As boas práticas na segurança pública têm credenciado Volta Redonda como referência e modelo para outras cidades. Nesta semana, o vice-prefeito eleito de Piraí, Alexsandro Sena, e os futuros secretários municipais de Ordem Pública de Itatiaia e Pinheiral, Jarbas Júnior e Anderson Costa Alonso, respectivamente, visitaram a sede da Semop (Secretaria Municipal de Ordem Pública), na Ilha São João, a fim de conhecer os projetos em execução e que são destaques na cidade.

Os representantes do Poder Executivo puderam conhecer de perto o Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), criado em 2009 e onde o monitoramento por câmeras acontece 24 horas por dia; a CAU (Central de Atendimento Único), que recebe as ligações de urgência e demandas da população; a Minicidade do Trânsito, que ensina de forma lúdica crianças e jovens sobre leis e valores como cidadania; e as patrulhas de Proteção ao Idoso, Escolar e Maria da Penha – além de outras três novas especializadas que começarão a atuar em 2025: atendimento à causa animal e ambiental, à intolerância religiosa e preconceitos racial, contra pessoas com deficiência e LGBTQIA+.

Durante a visita também foram abordados os investimentos do município, através da Semop, para estar mais perto da população. Entre eles estão projetos como o Sistema Integrado de Segurança Pública e a Operação Segurança Presente, que desenvolvem o conceito de policiamento de proximidade ao apostarem na boa relação entre a população e as forças de segurança, com objetivo de prevenir e combater a criminalidade. Outras iniciativas apresentadas foram os grupos de WhatsApp da Semop, que já somam 11 mil pessoas cadastradas, e o projeto “Tenda de Proximidade”, que, de forma itinerante, angaria moradores que tenham interesse em se tornar aliados da segurança pública.

“Entendemos que não conseguimos ter uma viatura em cada esquina, mas podemos ter um cidadão de bem e que conheça bem o seu bairro, encurtando a distância entre o problema e a solução. Acreditamos que não existe sucesso na segurança pública sem a participação da sociedade, por isso é importante contarmos com o apoio popular”, disse o secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique.

Coronel Henrique agradeceu pelas visitas e valorizou a troca de experiências entre Volta Redonda e as cidades vizinhas. Ele enfatizou que o crime não respeita limites entre os municípios, e por isso é preciso fortalecer a segurança de forma regional.

“Para nós é importante interagir com os outros municípios, para que possamos trocar experiências sobre o que dá certo em Volta Redonda e absorver também conhecimento do que é feito em outras cidades. É importante fazermos uma segurança forte, não só nos nossos municípios de origem, mas na região como um todo, para que possamos avançar juntos na repressão ao crime. Até porque o crime não respeita limites entre os municípios. Queremos fortalecer, valorizar as boas práticas e reativar o Consórcio Intermunicipal de Segurança do Médio Vale Paraíba Fluminense (Cisegci)”, frisou Coronel Henrique.

Fortalecimento da segurança intermunicipal

A reativação do Cisegci está sendo estudada e visa facilitar a comunicação e o combate ao crime em todo o Médio Vale Paraíba Fluminense. Imagens de monitoramento dos acessos aos municípios poderão ser compartilhadas, alcançando resultados positivos na elucidação de crimes, por exemplo. A meta é tornar a região cada vez mais tecnológica e fomentar o fortalecimento da área de segurança pública através de cursos de capacitação, das melhorias das corregedorias e da captação de recursos públicos, entre outros.