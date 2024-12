Médica oncologista Luciana Francisco Netto é a coordenadora da LAO - Geraldo Gonçalves/Arquivo Secom PMVR

Médica oncologista Luciana Francisco Netto é a coordenadora da LAOGeraldo Gonçalves/Arquivo Secom PMVR

Publicado 17/12/2024 17:00

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), comemora os números alcançados com a implantação da Linha de Atenção Oncológica (LAO), iniciada em março de 2022. O programa, que tem como objetivos principais diminuir o intervalo entre a suspeita do câncer e o início do tratamento, além de agilizar os diagnósticos de câncer de mama, trato gastrointestinal (cólon, reto, estômago) e ginecológico (endométrio, ovário e colo do útero), já atendeu a 936 pacientes.

De acordo com a coordenadora da LAO, a médica oncologista Luciana Francisco Netto, essa linha de cuidado se inicia na Atenção Primária à Saúde, formada pelas unidades básicas, onde médicos e enfermeiros identificam nos pacientes sinais de alarme que podem indicar o câncer – como, por exemplo, um nódulo palpável na mama ou sangramento nas fezes.

“Com a comunicação dos sinais suspeitos, por meio de ficha padrão do programa, o paciente tem sua consulta agendada pelo Departamento de Controle, Regulação, Avaliação e Auditoria (DCRAA). O acompanhamento pela Linha de Atenção Oncológica garante a prioridade na marcação da consulta com especialista, seja com gastroenterologista, mastologista ou ginecologista, bem como na realização de exames”, explicou Luciana, lembrando que, para isso, toda a estrutura da Saúde passou por treinamento.

“A partir da suspeita, nós da equipe da LAO acompanhamos os exames que são solicitados para esses pacientes, para que ele seja realizado o mais breve possível, além da consulta de retorno e os resultados desses exames. Sempre com o objetivo de que os pacientes sejam diagnosticados rapidamente e possam ser encaminhados para o início do tratamento”, reforçou a médica.

“Queremos que Volta Redonda se torne inspiração e referência para outros municípios da região pelas políticas públicas, ao promover saúde e tratamento adequado do câncer, contribuindo para a qualidade de vida da população. Agilizar o início do tratamento pode significar mais vidas salvas”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Pacientes assistidos desde 2022

A Linha de Atenção Oncológica de Volta Redonda contabiliza 935 pacientes assistidos desde sua implantação, em 2022. Desse total, 470 casos são de mastologia (mama), 279 de ginecologia e 187 de gastroenterologia; 131 pacientes tiveram diagnóstico de câncer através do programa. Fecharam como benigno 450 casos; e 316 pacientes ainda estão fazendo exames e consultas. Setenta e dois pacientes são homens, e 864 mulheres.

Quanto à agilidade no atendimento, a média de tempo de espera para a primeira consulta em 2024 na LAO é de 13 dias para mastologista; 14 dias para ginecologista; e 13 dias para gastroenterologista. E o tempo entre a consulta e o resultado do exame é de 20 dias para mastologia, 21 dias para ginecologia e 20 dias para gastroenterologia.

Histórico da LAO no município

A LAO-VR começou a ser implantada em março de 2022 em quatro Unidades Básicas de Saúde (UBSs): Vila Mury, Jardim Paraíba, Conforto e Vila Americana, uma em cada Distrito Sanitário do município; e pelo treinamento dos especialistas urologistas, ginecologistas, mastologistas e gastroenterologistas na média complexidade. E em setembro de 2023 alcançou todas as unidades da Atenção Primária à Saúde.

O protocolo do programa prevê ações integradas entre todos os níveis de atenção em Saúde – atenção básica, especialidades, serviço especializado em oncologia e cuidados paliativos –, pacientes e a comunidade. O objetivo é promover o cuidado ao câncer no município, investindo em prevenção, detecção precoce, tratamento oportuno e cuidados paliativos.

A função de uma linha de cuidado é orientar o serviço de saúde para que ele cumpra o papel de cuidar do paciente e de suas necessidades. Além de promover estratégia para o fortalecimento da assistência, da promoção e da prevenção em saúde, e padronizar a organização do atendimento e a trajetória que o paciente deve percorrer no SUS (Sistema Único de Saúde).