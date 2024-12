Prefeito Neto conferiu projeção no Planetário, ao lado do deputado estadual Munir Neto e do secretário Sérgio Sodré - Cris Oliveira/Secom PMVR

Prefeito Neto conferiu projeção no Planetário, ao lado do deputado estadual Munir Neto e do secretário Sérgio SodréCris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 17/12/2024 18:38

Volta Redonda - O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, acompanhou na tarde dessa segunda-feira (16) os primeiros testes do Planetário, que integra o complexo do futuro Museu da Ciência e Tecnologia de Volta Redonda, que está sendo construído ao lado do Teatro Maestro Franklin de Carvalho Jr., no bairro Laranjal. Na ocasião, o prefeito Neto pôde conferir uma projeção experimental, uma vez que os equipamentos já foram instalados no local.

Quando entrar em atividade, o Planetário de Volta Redonda – construído nos moldes de outras instalações do tipo, como o Planetário da Gávea, no Rio de Janeiro – terá sessões de exibição com duração de 25 minutos, em que o público poderá conhecer um pouco mais do espaço e do nosso universo, ampliando seus conhecimentos sobre astronomia. A projeção é no esquema full dome, com a exibição alcançando 360 graus de amplitude, graças a uma câmera Fish Eye (“Olho de Peixe”). O planetário poderá receber 62 pessoas por vez, com acessibilidade, e será direcionado para todas as idades.

Após acompanhar os testes, Neto disse que ficou impressionado com a exibição. “Eu achei espetacular. Com certeza, nós acertamos em cheio. Será mais um presente que deixaremos como legado para a população, mais uma conquista para o nosso município”, afirmou. “Será um ótimo programa para as famílias, nossos alunos poderão ampliar o conhecimento que já adquirem na escola. Todos nós vamos observar o céu com outros olhos depois de conhecermos o Planetário.”

O museu

O Planetário será uma das atrações do Museu da Ciência e Tecnologia de Volta Redonda, construído a partir de um investimento de quase R$ 16 milhões em parceria com o Governo de Estado. A estrutura de três andares terá equipamentos ligados à ciência, sendo alguns interativos – caso do Espaço de Educação Infantil. O museu também terá área de exposição permanente e auditório destinado a trabalhar temas ligados às Ciências Exatas, como Matemática e Física, incluindo mais equipamentos interativos; entre eles, alguns relacionados a fenômenos físicos.

Outra área do museu também vai sediar exposições permanentes, além de outras temporárias, incluindo equipamentos que vão promover a interação com temas ligados à Biologia e à Ecologia, como a evolução da espécie humana e biomas. Uma atração que também deve atrair o público será o passeio virtual pelo Zoológico Municipal (Zoo-VR), com uso de óculos especiais.

A área externa do Museu da Ciência e Tecnologia terá, além do Planetário, equipamentos e materiais informativos ligados à astronomia, além de um anfiteatro para a realização de eventos e ações.