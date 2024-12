Expansões dos centros comerciais retratam bom momento econômico da cidade - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 19/12/2024 11:24

Volta Redonda - Tradicionalmente, as grandes marcas costumam concentrar suas lojas em capitais e regiões metropolitanas, principalmente em grandes shoppings centers. Fugindo desse padrão, Volta Redonda tem despontado como atrativa para empreendimentos comerciais famosos, mesmo sendo uma cidade do interior do estado, movimentando a economia e gerando empregos para a população. O anúncio mais recente de um empreendimento de destaque a vir para a cidade é o da rede de restaurantes Coco Bambu, que já conta com 83 lojas no país e vai abrir mais uma filial com a expansão do Shopping Park Sul, no bairro São Geraldo.

“Volta Redonda está de parabéns. Conseguimos quebrar uma barreira para o interior do Rio de Janeiro. A região Sul Fluminense tem apresentado excelentes resultados e conseguido fazer com que várias marcas venham para o shopping, e o Park Sul está muito satisfeito. Conseguimos trazer o Outback, estamos trazendo o Coco Bambu na expansão. Já conseguimos trazer Vivara, Tele Rio, estão em construção a Casa Bauducco e a Pizza Hut, várias marcas inéditas na cidade e que estão comprovando resultados muito positivos, trazendo cada vez mais desenvolvimento, economia e empregos para a região”, afirmou Alfredo Zanotta, que é superintendente do Shopping Park Sul, destacando que o potencial de consumo do município é de R$ 1,6 bilhão ao mês.

“A cidade, com quase 300 mil habitantes, tem uma população muito forte economicamente, que tem potencial. E Volta Redonda atrai não só esses 300 mil, mas um milhão e 400 mil pessoas em volta da cidade, formando um cinturão forte economicamente e em desenvolvimento”, destacou o superintendente do Park Sul.

O projeto de expansão do centro comercial, que já foi apresentado ao prefeito Antonio Francisco Neto, destaca que o shopping vai crescer quase 3,5 mil metros quadrados, abrigando até mais 40 lojas e dez quiosques, que devem gerar cerca de 700 empregos diretos e indiretos. A previsão é inaugurar a expansão no primeiro semestre de 2025.

“Vi o projeto e pelo menos 28 das 40 novas lojas serão as primeiras na região. Isso mostra o quanto nossa cidade está atraindo grandes marcas, grandes empreendimentos. Dos 23 shoppings que a rede administra, o Park Sul foi o que mais cresceu em resultados. Nossa economia é forte historicamente e tem se tornado cada vez mais atrativa. Fico feliz por estarmos gerando empregos, movimentando a economia e fazendo com que a cidade cresça”, disse Neto.

Mais lojas e empregos com expansão do Sider Shopping

Com lojas como Kopenhagen, Life By Vivara e tantas outras em seu portfólio, o Sider Shopping, na Vila Santa Cecília, já está com sua expansão em andamento e promete trazer novas marcas para a cidade, dentre elas a Track&Field, maior marca brasileira de esporte no setor de vestuário; Democrata, que comercializa calçados e acessórios femininos; a Youcom, marca do grupo Renner; e um restaurante da franquia KFC, famoso pela receita secreta de frango frito criada em 1930, presente em mais de 140 países.

“Quando a gente apresenta o projeto, os números que a gente tem do município, percebemos uma vontade muito grande de grandes marcas no país estarem presentes. Hoje, inclusive, em nosso shopping, que já é um shopping de 35 anos, muitas lojas possuem os melhores resultados da rede. Isso mostra que a cidade tem esse poder de atração, e a tendência é essa mesma: que a expansão do shopping traga marcas novas, inéditas, e que elas se estabeleçam aqui por longos anos”, afirmou Tiago Canil da Gama, gerente-geral do Sider Shopping.

Atualmente, o Sider possui cerca de 11 mil m² de ABL (Área Bruta Locável), e, com a expansão, terá um acréscimo de mais de 6,5 mil metros quadrados de ABL. Para isso, o complexo passará a contar com mais uma torre, em construção no terreno do antigo Hortifruti, que será interligada à estrutura atual pela passarela panorâmica. Com o acréscimo de área, o shopping, que hoje recebe cerca de 700 mil pessoas por mês, deve ampliar esse público para quase um milhão no mesmo período.

“Volta Redonda é a capital do Sul Fluminense. Ela se consolidou como a capital da região, mesmo sendo uma cidade relativamente nova perante outras. E isso faz com que a nossa cidade tenha essa concentração de renda, de público qualificado, de público que queira frequentar o shopping, essas grandes marcas que escolhem a nossa cidade para poder se instalar”, destacou o gerente do Sider.

“Além de gerar empregos e movimentar a economia, a expansão do Sider vai deixar a Vila Santa Cecília, que é uma área tradicional para o comércio da nossa cidade, ainda mais bonita, atrativa, interligando os dois prédios com a passarela panorâmica”, destacou o prefeito Neto.

Expansões retratam saldo positivo na geração de empregos

As duas expansões dos centros comerciais, além do fortalecimento do comércio em geral na cidade – incluindo ações do governo municipal para criar um ambiente favorável para negócios – retratam o bom momento econômico da cidade, comprovado com os números do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Emprego.

Segundo o levantamento mais recente do Caged, referente ao mês de outubro, Volta Redonda gerou, nos dez primeiros meses do ano, 3.155 novas vagas de trabalho (mais contratações do que demissões), sendo 360 na área do Comércio. Somente na área do varejo foram 247 novos postos de empregos criados no período.

“Desde que reassumimos a prefeitura temos buscado parcerias, investimentos, realizado ações para que Volta Redonda voltasse a ser a potência econômica que sempre foi. E a vinda das grandes marcas mostram que estamos no caminho certo. São mais empregos para nossa população, mais geração de renda e uma economia forte em nossa cidade e para a região”, concluiu o prefeito Neto.