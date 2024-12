Alunos receberam certificados do projeto, que oferece ensino de Ballet Clássico e Dança Contemporânea - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 18/12/2024 16:33

Volta Redonda - Um grupo de 54 pessoas, entre alunos, dirigentes e professores do projeto Ballet Educação, de Volta Redonda, assistiram nessa terça-feira (17) a uma sessão do balé “O Quebra-Nozes” – considerado um dos mais famosos do mundo – realizada no Theatro Municipal do Rio, na capital fluminense. A programação contou ainda com a entrega dos certificados de participação aos alunos que estão deixando o projeto, já que estão concluindo o 9º Ano do Ensino Fundamental.

Com participação do Ballet, Coro e Orquestra Sinfônica do Theatro Municipal, o espetáculo alemão retrata uma história de amizade entre uma menina e um boneco quebra-nozes, que ganha vida às vésperas do Natal. A apresentação encantou os jovens estudantes, segundo a coordenadora do Ballet Educação, a professora Izabel Santos Leal. Ela explica que os alunos puderam assistir o apuro da técnica clássica, junto com a beleza de um coro e uma orquestra do Theatro Municipal.

“‘O Quebra-Nozes’ é um espetáculo completo, que integra todos os corpos artísticos da casa. Foi um momento encantador, de imensa beleza, porque o espetáculo foi extremamente luxuoso, com uma cenografia impressionante. Momentos lindíssimos, emocionantes, como a cena do Reino das Neves, o Reino dos Doces. Nossos alunos ficaram extasiados com tanta beleza e apuro técnico. Foi uma experiência maravilhosa”, disse Izabel.

Entre as estudantes empolgadas com o espetáculo estava Gabryelle Menezes do Nascimento de Carvalho, que participa do Ballet Educação há cerca de três anos. Ela conta que essa foi a primeira vez que assistiu a uma apresentação no Theatro Municipal.

“É muito gratificante estar aqui, é muito bom. É a primeira vez que assisto a uma apresentação de balé inteira, foi maravilhoso, uma sensação muito boa e espero um dia ser tão boa quanto eles”, disse Gabryelle.

A estudante Alexia Vitoria A. Guimarães, que participou do “Ballet Educação” por 7 anos, já tinha conhecido o espaço artístico em outras ocasiões, mas também se mostrou encantada com a apresentação. “A sensação é emocionante, é lindo. Ao mesmo tempo que é emocionante, é gratificante saber que passei todo esse tempo no projeto, parece que tem menos. Arte e amor são as palavras que definem o balé na minha vida”, relatou Alexia.

Certificados

Além de apreciarem um belo espetáculo no teatro, os alunos do Ballet Educação receberam seus certificados de participação no projeto, que é desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação (SME) de Volta Redonda. O projeto oferece ensino de Ballet Clássico e Dança Contemporânea a alunos da rede municipal, com o objetivo de aliar educação, cultura e arte, promovendo o desenvolvimento global dos estudantes da rede.

A professora Izabel Santos falou sobre a importância desse evento para os alunos do projeto, ressaltando que foi um passeio completo, reunindo dança, arte e cultura. “A entrega dos certificados foi outro momento emocionante, porque os alunos receberam o certificado na maior casa da dança clássica do país, um prédio lindo, com 115 anos, inspirado na Ópera de Paris. Valeu muito a pena.”

Os alunos da rede municipal de ensino de Volta Redonda foram agraciados pelo Theatro Municipal com os convites para assistirem ao balé por meio do Projeto Escola de “O Quebra-Nozes” de 2024, no qual participaram outras escolas e projetos do estado do Rio de Janeiro.