Uma das beneficiadas com uma das próteses foi a aposentada Maria Conceição Aparecida Pereira, moradora do Monte Castelo - Divulgação/Secom PMVR

Uma das beneficiadas com uma das próteses foi a aposentada Maria Conceição Aparecida Pereira, moradora do Monte CasteloDivulgação/Secom PMVR

Publicado 18/12/2024 16:13

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio do Centro Especializado de Reabilitação (CER III), da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), entregou na última semana nove próteses oculares a pessoas com deficiência visual. A entrega aconteceu na própria sede do CER III, equipamento público que oferece serviços de reabilitação física, intelectual e visual para os doze municípios do Médio Paraíba.

O fornecimento desses implantes, chamados de OPMs visuais (Órteses, Próteses e Meios Auxiliares de Locomoção), ocorre pela primeira vez no município. Os beneficiados nesse primeiro momento foram usuários que estavam em uma fila de espera.

Caso o paciente queira requerer uma prótese ocular, ele precisa dar entrada pela unidade básica de saúde do seu município. Em Volta Redonda, ele solicita a reabilitação visual oferecida pelo CER III por meio de uma unidade básica de saúde. Para os demais municípios, é preciso solicitar a reabilitação via Sistema de Regulação (SisREG). Após essa triagem, a equipe do CER III faz a avaliação dos pacientes e inicia o processo de compra das próteses oculares.

Questão de saúde e autoestima

O uso das próteses é indicado para pessoas que tiveram algum trauma, doença ou nasceram com alguma anomalia que modificou a aparência do globo ocular, ou precisaram fazer a retirada total ou parte dele. Elas ajudam a recuperar o volume orbitário, prevenindo o colapso e a deformidade palpebral, preservando a simetria e estética facial e melhorando de forma significativa a autoestima do usuário, além de proteger a cavidade ocular contra possíveis agentes externos.

De acordo com o coordenador do Centro Especializado de Reabilitação (CER III), Vladimir Lopes de Souza, os usuários passam por uma consulta com o oftalmologista no próprio CER III antes de receber a prótese.

“O oftalmologista é quem avalia a possibilidade de o paciente receber a prótese ocular. Ele também passa por uma avaliação do técnico de prótese da empresa que venceu a licitação. Esse técnico avalia e identifica o tipo de olho que será colocado, para não ter disparidade. Esse serviço visa atender a demanda do CER III, que é referência também em reabilitação visual”, explicou Vladimir.

O serviço era disponibilizado em Niterói, mas desde o ano passado passou a ser de responsabilidade do Centro Especializado de Reabilitação de Volta Redonda, que agora atende a todos os pacientes do Sul Fluminense.

Mudança de vida

Uma das beneficiadas com uma das próteses foi a aposentada Maria Conceição Aparecida Pereira, 60 anos, moradora do bairro Monte Castelo. Ela é acompanhada pela equipe do CER III há quatro anos.

“Perdi minha visão do olho esquerdo por conta de um acidente, e agora essa prótese vai mudar a minha vida. Eu não conseguia abrir o olho, e isso me deixava muito triste e desconfortável. Agora estou muito feliz, pois terei minha autoestima de volta. A equipe do CER III é maravilhosa, eles são minha segunda família”, comemorou a aposentada.

Sobre o CER III

O Centro Especializado de Reabilitação foi habilitado em 2016 e, desde então, é uma referência para a reabilitação física, intelectual e visual para os doze municípios do Médio Paraíba. A maior demanda é de reabilitação física de outros municípios, principalmente para amputação, prótese e órtese.

Em breve, o CER III ganhará um novo espaço na Arena Esportiva Nicolau Yabrudi, no bairro Voldac. Quando pronta, a nova estrutura terá mais de 30 salas de atendimento, divididas em três pavimentos, com projeto arquitetônico acessível – incluindo piso e mapa tátil, rampas, corrimãos e barras de apoio.

No térreo do novo CER III vão ficar os consultórios de oftalmologia, neurologia, ortopedia, psiquiatria, pediatria, odontologia e oficina de órtese e prótese. No segundo piso será feito o atendimento do Follow–Up (Centro de referência para crianças com atraso no desenvolvimento motor e intelectual), com consultórios de pediatria, fonoaudiologia, psicologia e assistência social, além de salas de fisioterapia, integração sensorial, terapia intensiva motora e tratamento intensivo cognitivo.

Já o terceiro pavimento será destinado à reabilitação física, intelectual e visual, e contará com consultórios, salas de fisioterapia, integração sensorial, orientação visual de mobilidade, atividade de vida prática (espaço que simula os ambientes de uma residência) e ginásio terapêutico.

O Centro Especializado de Reabilitação, que funciona hoje na sede da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), no antigo Hospital Santa Margarida, no bairro Niterói, atende a pacientes com deficiências visual, física e intelectual de Volta Redonda e de outros 12 municípios da região.

O novo espaço vai permitir integração da assistência para este público, que inclui ainda o Follow-Up e do Polo de Ostomizados, que funcionam em locais separados.