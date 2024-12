Além de diversão, passeio teve educação ambiental, vivência de experiências culturais e de lazer - Clara Preta/Secom PMVR

Publicado 19/12/2024 12:11

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), promoveu na última terça-feira (17), um passeio ao Zoológico Municipal para 33 integrantes das famílias acompanhadas pelos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif), Criança Feliz e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do bairro São Sebastião.

O passeio possibilitou momentos de entretenimento, educação ambiental, vivência de experiências culturais e de lazer, além de integração entre as mães e seus filhos, estreitando assim os laços familiares e a promoção do convívio entre gerações.

A assistente social do Cras São Sebastião, Liliane Fernandes Santonioni, destacou que a proposta é projetar memórias afetivas para fortalecer os vínculos familiares e comunitários, na perspectiva de adesão para as políticas públicas ofertadas no equipamento para o próximo ano.

“A importância de ofertar esses passeios para os usuários, além de ampliar trocas culturais e vivências, fortalece os vínculos e incentiva a socialização e a convivência comunitária, que é o que se trabalha dentro do equipamento CRAS”, ressaltou a assistente social.

De acordo com Liliane, o zoológico foi escolhido por ser um dos patrimônios do nosso município, visto que alguns usuários ainda não conheciam o local, e com isso foi possível proporcionar uma tarde de convivência e contato com a natureza.

A secretária municipal de Assistência Social, Rosane Marques, afirma que o intuito da iniciativa é promover o fortalecimento de vínculos e ainda oferecer momentos de lazer e diversão para esses usuários.

“A ação reafirma o compromisso da assistência social, através das 34 unidades de Cras espalhadas pela cidade, em oferecer atividades que unem aprendizado, inclusão social e lazer, criando momentos transformadores para a comunidade” ressaltou a secretária.