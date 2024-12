Após a denúncia, os agentes conseguiram realizar uma abordagem segura na altura do bairro Conforto - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 19/12/2024 18:32

Volta Redonda - Guardas municipais de Volta Redonda flagraram nesta quarta-feira (18) um homem de 30 anos, sem CNH (Carteira Nacional de Habilitação), conduzindo um carro. Os agentes estavam em patrulhamento pela Rodovia Lúcio Meira, na altura do bairro Laranjal, quando foram avisados por um casal que o condutor de um Chevrolet Astra cinza dirigia de forma perigosa, jogando o carro sobre outros veículos, apresentando risco de acidente de trânsito.

Após a denúncia, os agentes conseguiram realizar uma abordagem segura na altura do bairro Conforto. Durante a fiscalização, descobriu-se que o condutor era inabilitado e o veículo tinha outras irregularidades. Diante da situação, o Astra foi removido das ruas e encaminhado ao depósito público municipal.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, parabenizou os guardas municipais e o casal que fez a denúncia e destacou que as forças de segurança têm apertado o cerco contra as imprudências no trânsito de Volta Redonda.

“O GM Rafael, o inspetor De Oliveira e o casal que efetuou a denúncia estão de parabéns. Graças à denúncia e a ação imediata dos agentes conseguimos salvar vidas e impedir que uma pessoa inabilitada pudesse continuar trafegando com o veículo pelas ruas de Volta Redonda. Situações como essa podem trazer danos irreversíveis. Os acidentes de trânsito se tornaram um problema social em todo o país. Temos apertado o cerco contra imprudências e feito um trabalho educativo forte, através de campanhas educacionais nas ruas, ações com crianças por meio da Guarda Mirim e da Minicidade do Trânsito e até mesmo através das nossas redes sociais, reportagens jornalísticas e um curso gratuito para motociclistas habilitados. É importante frisar que só teremos resultados satisfatórios com a colaboração de todos”, frisou Coronel Henrique.

Denúncias de crime ou irregularidades podem ser feitas através dos canais de urgência e emergência – 190 da Polícia Militar, 153 da Guarda Municipal e o 197 da Polícia Civil.