Grupo com menor flagrado estaria traficando drogas atrás da quadra poliesportiva do bairro São Cristovão - Divulgação/PMERJ

Publicado 19/12/2024 22:17

Volta Redonda - Um menor de 17 anos foi apreendido por policiais militares na tarde desta quarta-feira (18), após uma denúncia feita à Polícia Militar, de que quatro suspeitos estariam traficando drogas atrás da quadra poliesportiva do bairro São Cristovão, em Volta Redonda. Uma guarnição foi até o local, para realizar um cerco tático. Percebendo a aproximação dos policiais, o grupo se dispersou e alguns conseguiram escapar da abordagem policial.

Após buscas nas adjacências, foi encontrado no caminho feito pelo menor um aparelho celular e uma sacola com entorpecentes. Em seguida, os PMs conseguiram encontrar o menor no interior de uma residência invadida por ele. Os policiais apreenderam com o menor uma pistola 9mm (com numeração raspada), além de porções de maconha (93 gramas no total) e de cocaína (total de 61g), além de frascos de “cheirinho da loló”, uma réplica de fuzil, R$ 139 em espécie, cinco munições 9mm e um celular.

O caso foi registrado na 93a Delegacia de Polícia Civil (Volta Redonda) e o menor permaneceu apreendido.