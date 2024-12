Policiais abordaram mulher na Avenida Amaral Peixoto e a encaminharam à 93ª DP (Volta Redonda) - Divulgação/Semop PMVR

Publicado 20/12/2024 17:25 | Atualizado 20/12/2024 17:52

Volta Redonda - O sistema de reconhecimento facial que funciona em Volta Redonda, por meio das câmeras do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), auxiliou nesta sexta-feira (20) na prisão de mais um foragido da Justiça. A mulher de 45 anos era procurada há sete anos, após uma condenação por tráfico de drogas pela Justiça em Itatiaia, e foi capturada por agentes da “Operação Segurança Presente”, uma parceria entre a prefeitura e o Governo do Estado.

Após ser reconhecida pelo sistema e o alerta ter sido emitido, os policiais conseguiram abordá-la na Avenida Amaral Peixoto, no Centro. Após as devidas verificações, a mulher foi encaminhada à 93ª Delegacia da Polícia Civil (Volta Redonda).

“A foragida foi localizada e o mandado de prisão cumprido sem qualquer tipo de efeito colateral. Tudo graças ao apoio do sistema de reconhecimento facial, já que sem ele o agente público certamente não a abordaria. Ou seja, mais uma vez a tecnologia se mostrou eficaz, auxiliando na abordagem e na identificação da pendência criminal”, disse o secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, frisando que o sistema facial tem ajudado até mesmo outros municípios.

“Volta Redonda recebe muitas pessoas de outras cidades e o risco de elas estarem na mira das câmeras de reconhecimento já pode ser um incentivo suficiente para afastar foragidos, ou até mesmo aqueles com intenções criminosas. Essa senhora, por exemplo, era foragida da Justiça de Itatiaia. Então o sistema de reconhecimento facial auxilia até mesmo outros municípios”, afirmou o secretário.

Tecnologia e pioneirismo contra o crime

Volta Redonda é a primeira cidade do estado, depois da capital, a adotar o sistema de reconhecimento facial. A tecnologia utiliza um software avançado e de origem russa que cruza imagens captadas pelas câmeras com o banco de dados da Polícia Civil, contendo informações de procurados pela Justiça.

Após a identificação, o sistema alerta os policiais em patrulhamento que realizam a abordagem e encaminham o suspeito à delegacia para as devidas verificações.

As câmeras com sistema de reconhecimento facial de Volta Redonda ficam em pontos estratégicos e são reposicionadas constantemente, atendendo a critérios como manchas criminais e grande fluxo de pessoas. Desde a implantação do sistema, em meados de novembro deste ano, sete foragidos foram reconhecidos e presos, uma eficácia de 100% do sistema.

“Esse sistema é o que tem de mais moderno no mundo. De forma muito rápida, conseguimos consultar o banco de dados de pendências criminais e identificar um foragido mesmo que ele esteja usando bonés ou máscaras, por exemplo. Os benefícios são muitos, pois de forma inteligente estamos separando o joio do trigo”, finalizou Coronel Henrique.

A execução do sistema de reconhecimento facial ocorre graças a uma parceria da Prefeitura de Volta Redonda com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, através de uma cooperação entre a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) e o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) da Polícia Militar.