Cerimônia contou com representantes dos municípios que integram o Cismepa e do Governo do EstadoCris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 20/12/2024 17:07

Volta Redonda - Foi realizada na manhã desta sexta-feira (20) a entrega oficial da reforma completa da Central de Regulação de Urgências do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), no bairro Jardim Vila Rica (Tiradentes), em Volta Redonda, onde também se localiza a sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paraíba (Cismepa). A cerimônia contou com diversas autoridades de quase todos os 12 municípios que integram o Cismepa (Volta Redonda, Barra do Piraí, Valença, Itatiaia, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, Resende, Rio Claro, Barra Mansa e Rio das Flores) e do Governo do Estado, entre outras personalidades que participaram do evento.

Estiveram presentes o prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto; o presidente da Assembleia Geral da Cismepa e prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa; o vice-presidente da Assembleia Geral e prefeito de Resende, Diogo Balieiro; a presidente da Assembleia de Gestores do Cismepa e do Cosems (Conselho de Secretários Municipais de Saúde), Maria da Conceição de Souza Rocha, também secretária de Saúde de Volta Redonda; o subsecretário de Estado de Atenção à Saúde, Caio Antônio Mello Souza; o secretário-executivo do Cismepa, Rodrigo Lages; e o deputado estadual Munir Neto.

Além dos prefeitos de Pinheiral e Resende, representaram seus municípios os prefeitos de Quatis, Aluísio D'Elia, e de Porto Real, Alexandre Serfiotis, além do vice-prefeito de Barra do Piraí, João Antônio Camerano Neto. Estiveram presentes, ainda, o prefeito e vice-prefeita eleitos de Rio Claro, Babton Biondi e Maria Augusta Martins Ferreira (vice-presidente da Assembleia de Gestores do Cimepa); e os prefeitos eleitos de Piraí, Luiz Fernando Pezão (que vai assumir a presidência da Assembleia Geral do Cismepa), e de Pinheiral, Luciano Muniz.

Melhoria no serviço

Durante a cerimônia, o prefeito Antonio Francisco Neto disse, em seu discurso, que os prefeitos que integram o Consórcio vão se reunir neste sábado (21) com o deputado federal Dr. Luizinho, a fim de pedir uma emenda para a aquisição de um helicóptero a ser usado pelo Samu em casos mais graves e urgentes. Antes, ele conheceu as instalações que foram reformadas.

“Agradeço ao Governo do Estado por reconhecer o esforço dos prefeitos da região, e em especial das nossas equipes do Samu, que são as pessoas que todos os dias salvam tantas vidas. Com essa reforma, a aquisição de equipamentos mais modernos, iremos oferecer um serviço ainda melhor”, disse Neto.

Atual presidente da Assembleia Geral do Cismepa, Ednardo Barbosa também enalteceu a todos os funcionários do Samu – “os melhores do Brasil”, segundo ele. “E vamos continuar nessa missão de trabalhar em conjunto em prol dos moradores da nossa região. Muito obrigado a todos que trabalharam conosco e me confiaram essa missão.”

Presidente da Assembleia de Gestores do Cismepa e do Cosems, e secretária de Saúde de Volta Redonda, Maria da Conceição de Souza Rocha citou as avaliações positivas do serviço oferecido por meio do consórcio. “Nossa região apresenta um dos melhores tempos de resposta do estado, segundo a Comissão Intergestora Regional. Tudo que fazemos aqui é para salvar vidas, e as políticas regionais são muito importantes para esse fim. Nossos resultados estão entre os melhores graças à junção consórcio, municípios e secretarias de saúde”, afirmou.

O subsecretário de Estado de Atenção à Saúde, Caio Antônio Mello Souza, foi mais um a elogiar os resultados obtidos pelo Cismepa. “É muito bom ver que o estado aporta recursos e vocês conseguem transformar e utilizar bem esses recursos. A gente discutiu em alguns municípios que não têm a gestão por consórcio a dificuldade que eles têm – não por ineficiência, mas é porque a gestão direta municipal tem as suas dificuldades, as suas burocracias. Então, quando a gente tem essa Central de Regulação de Urgências do Samu fazendo um trabalho de excelência, isso nos deixa muito orgulhosos”, declarou.

Presente à cerimônia, o deputado estadual Munir Neto voltou a lembrar que seu mandato está à disposição dos prefeitos para ajudá-los no que for preciso. “Parabenizo o prefeito Ednardo, o Rodrigo Lages e toda a equipe do Samu pelo trabalho que vêm fazendo nesses anos. E tenho certeza absoluta de que os prefeitos que vão continuar e os que vão entrar agora darão continuidade e vão avançar ainda mais. Inauguramos hoje um grande avanço na saúde do Sul Fluminense, um legado para esses 12 municípios.”

Sobre a reforma

A sede da Central de Regulação de Urgências do Samu e do Cismepa funciona desde 2012 no imóvel localizado no Jardim Vila Rica, com cerca de 400 m² de área construída num terreno de mil metros quadrados. O local foi totalmente reformado e remobiliado, além de ter todo o seu parque tecnológico modernizado. O investimento total, por parte do Governo do Estado, foi de cerca de R$ 1,3 milhão.

Criado em 1998, o Consórcio conta em sua estrutura com um total de 23 ambulâncias do Samu, espalhadas em 15 bases nos 12 municípios, em atividade 24 horas por dia, sete dias por semana, para atender a uma população estimada em cerca de um milhão de pessoas. No espaço funciona, ainda, o Serviço Regional de Certificação de Óbitos.