Setor administrativo municipal estará de recesso de 23 a 25 e de 30 de dezembro a 1o de janeiro - Arquivo

Setor administrativo municipal estará de recesso de 23 a 25 e de 30 de dezembro a 1o de janeiroArquivo

Publicado 20/12/2024 18:50

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda manterá os serviços essenciais de limpeza urbana, manutenção, coleta de lixo, atendimento nas unidades básicas de Saúde, além dos hospitais municipais em funcionamento no feriado de Natal e Réveillon. Entretanto, a parte administrativa municipal não funcionará nos dias 23, 24 e 25 de dezembro e nos dias 30 e 31 de dezembro e 1o de janeiro de 2025; os atendimentos serão retomados normalmente na quinta-feira - dia 02 de janeiro de 2025.

Manutenção

Os serviços da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SMSP), que incluem varrição, capina, retirada de entulho, roçada, tapa-buraco, entre outros, continuarão sendo realizados nos bairros do município normalmente no período de Natal e Réveillon.

Coleta de lixo

A coleta de lixo seguirá normalmente em toda a cidade. A informação foi confirmada pela equipe responsável pela limpeza urbana, garantindo que os serviços de coleta de resíduos não sofrerão interrupções, apesar do feriado.

Saae

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) vai funcionar em sistema de plantão no período de fim de ano. O contato com a equipe da autarquia pode ser feito pelo telefone (24) 98151-0186 – somente ligação –, pelo 3344-2900 ou ainda pelo número 115.

Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda informa que no período de 21 a 25 de dezembro apenas as Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSFs) dos bairros 249 e Santa Cruz irão funcionar. O atendimento será das 7h às 19h. Nos dias 26 e 27 de dezembro, todas as unidades de saúde vão abrir normalmente. Já no período de 28 a 31 de dezembro e no dia 1o de janeiro de 2025, irão funcionar somente as UBSFs 249 e Santa Cruz. Com horário de funcionamento das 7h às 19h.

As unidades de urgência e emergência do município vão funcionar ininterruptamente: hospitais municipais Dr. Munir Rafful (HMMR), São João Batista (HSJB), Dr. Nelson dos Santos Gonçalves (antigo Cais Aterrado) e a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) no Santo Agostinho – que está atendendo provisoriamente na Faetec, no mesmo bairro.

Restaurante Popular

O Restaurante Popular, localizado na Avenida da Integração, nº 51, no bairro Aterrado, estará fechado nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e dia 1o de janeiro de 2025.

Tarifa Zero

O ônibus elétrico Tarifa Zero Comercial funcionará normalmente nos dias 23 e 24 de dezembro. Porém, no dia 25 não haverá circulação. Nos dias 26, 27 e 28 de dezembro, o funcionamento será normal, assim como nos dias 30 e 31 de dezembro.

Lazer

O Zoológico Municipal de Volta Redonda (Zoo-VR), localizado na Vila Santa Cecília, estará fechado de 23 a 25 de dezembro e de 30 de dezembro a 1o de janeiro de 2025. O Parque Aquático Municipal, na Ilha São João, também estará fechado no período de 23 a 25 de dezembro e de 30 de dezembro a 1o de janeiro de 2025. Nos demais dias, o funcionamento é normal.

O Pipódromo Cidclei Damasceno Gonzaga, na Rodovia dos Metalúrgicos, vai estar aberto no período do Natal e Réveillon. O funcionamento do espaço exclusivo para soltar pipas é das 7h às 18h, todos os dias, com rondas da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), principalmente nos fins de semana.