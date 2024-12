No total, foram 3.139 atendimentos, sendo que 2.242 foram solucionados imediatamente via telefone - Arquivo/Secom PMVR

Publicado 23/12/2024 14:51

Volta Redonda - O Procon (Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor) de Volta Redonda divulgou o balanço dos atendimentos realizados entre janeiro e novembro de 2024. No total, foram 3.139 atendimentos, sendo que 2.242 deles foram solucionados imediatamente via telefone, e outros 897 através do sistema ProConsumidor, que possui um prazo de dez dias para resposta.

Dentre as demandas mais frequentes estavam as reclamações quanto aos empréstimos consignados não solicitados, em que o valor foi devolvido ao cliente e o contrato cancelado. Neste quesito, o índice de resolução foi de 95%. Quanto aos bancos em geral, a taxa de resolução foi de 75%.

Outro destaque nas ações do Procon-VR em 2024 foi a parceria com a Light, fornecedora de energia elétrica. Foram solucionados 90% dos casos, e a Light ainda tem colaborado com o Procon em projetos como o Feirão Limpa Nome e a capacitação para a plataforma ProConsumidor. Além disso, ocorreram três reuniões no Rio de Janeiro para discutir o Sistema Estadual de Defesa do Consumidor.

“Esses resultados mostram que o Procon de Volta Redonda mantém seu compromisso em proteger os direitos dos consumidores e aprimorar continuamente seus serviços”, afirmou o coordenador do Procon-VR, João Silveira.

Quem precisar do auxílio do Procon, o atendimento é realizado na Rua Paulo Leopoldo Marçal, número 117, no bairro Aterrado. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, sem intervalo para almoço. Os números de contato são (24) 3511-3335/ 3511-3337 e 3511-3338.