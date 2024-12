Vítimas, todos homens, foram socorridas e levadas para o Hospital São João Batista (HSJB) - Divulgação/Semop PMVR

Vítimas, todos homens, foram socorridas e levadas para o Hospital São João Batista (HSJB)Divulgação/Semop PMVR

Publicado 26/12/2024 15:38

Volta Redonda - Guardas municipais de Volta Redonda prenderam um homem de 31 anos na noite dessa quarta-feira (25) por dirigir embriagado e atropelar três pessoas no bairro Açude. O motorista não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação). As vítimas, todos homens, foram socorridas e levadas para o Hospital São João Batista (HSJB), em Volta Redonda, e duas delas seguem internadas.

Ao chegarem ao local do acidente, na Rua Edgar Teles, os guardas municipais notaram sinais claros de embriaguez no condutor, como olhos vermelhos e hálito etílico. O suspeito foi submetido ao exame do bafômetro, que constatou o estado de embriaguez. Ainda no local da ocorrência, foi descoberto que o motorista era inabilitado.

O homem foi conduzido pelos agentes da GMVR à delegacia da Polícia Civil (93ª DP), onde ficou preso em flagrante por conduzir veículo automotivo sob influência de álcool. Já o veículo foi rebocado e encaminhado ao depósito público municipal.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, lamentou o registro de mais um acidente que poderia ter sido evitado e destacou que as forças de segurança de Volta Redonda têm atuado com objetivo de prevenir que situações como essas sejam rotineiras.

“Temos atuado de forma contundente, intensificando as operações, seja através da Guarda Municipal, do Sistema Integrado de Segurança ou da Operação Segurança Presente, além de apoiar as ações da Operação Lei Seca em Volta Redonda, para que fatos como esses não se tornem rotina na cidade. É importante ressaltar que saber conduzir um veículo não habilita uma pessoa a dirigir, pois não se trata só de colocar o veículo em movimento, mas conhecer a legislação de trânsito. É preciso que as pessoas tenham consciência da gravidade de seus atos, porque a lei mais eficiente do trânsito é a educação”, disse o secretário.