Números de 2024 superaram anos anteriores, com 21 mil presentes distribuídos - Cris Oliveira/Secom PMVR

Números de 2024 superaram anos anteriores, com 21 mil presentes distribuídosCris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 24/12/2024 12:27

Volta Redonda - O Natal da Cidadania, promovido pela Prefeitura de Volta Redonda, se firma como a maior festa natalina da região. Os números de 2024 superaram os dos anos anteriores com 21 mil presentes distribuídos na Casa do Papai Noel e 100 mil visitantes na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília.

Todos os centros comerciais e principais ruas dos bairros da cidade receberam decoração com lâmpadas de LED, tendo como atração principal a Praça Brasil. A Árvore de Natal com várias combinações de LEDs coloridos, a cerejeira artificial iluminada, o túnel de luzes e a Bola de Natal gigante, a tradicional Casa do Papai Noel com personagens como bonecos de neve, além da neve artificial, encantaram os moradores de Volta Redonda e municípios vizinhos.

"Foram 24 dias de muito movimento. A decoração fez os olhos de crianças e adultos brilharem e tenho certeza que muitas lembranças ficaram gravadas em fotos de celulares. E, além dos voltarredondenses, recebemos caravanas de diversas cidades, como Barra do Piraí e Vassouras, por exemplo", falou o gestor do Banco da Cidadania e coordenador da festa, Ricardo Ballarini.

O prefeito Antonio Francisco Neto reafirmou a felicidade de proporcionar um Natal alegre para os moradores.

"Garantimos que, pelo menos, 21 mil crianças ganhassem um brinquedo nesse Natal. Ver a alegria delas ao ganhar o presente das mãos do Papai Noel não tem preço. Fico muito feliz por essa festa democrática, aberta a todos. Acredito que Volta Redonda honra o verdadeiro espírito do Natal, que é comemorar o nascimento de Jesus, com o Natal da Cidadania. Agora, é só esperar o ano que vem", falou o prefeito Neto.

Toda iluminação continua na Praça Brasil até o dia 6 de janeiro, apenas a Casa do Papai Noel encerrou o funcionamento nessa segunda-feira (23).