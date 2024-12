HSJB aproveita feriados e finais de semana para realizar mutirões de cirurgias - Arquivo/Secom PMVR

HSJB aproveita feriados e finais de semana para realizar mutirões de cirurgiasArquivo/Secom PMVR

Publicado 24/12/2024 12:33

Volta Redonda - O Hospital Municipal São João Batista (HSJB), em Volta Redonda, registrou um novo marco na área da saúde em 2024: 5.438 cirurgias eletivas foram realizadas de janeiro a novembro, um crescimento de 14% em relação a 2023, quando foram feitos 4.760 procedimentos. Os dados, divulgados pela unidade hospitalar, refletem o esforço para realizar os atendimentos com maior rapidez e ampliar a qualidade do atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

Para alcançar esses resultados, o HSJB vem aproveitando os feriados e finais de semana para realizar os mutirões de cirurgias, oferecendo um maior número de procedimentos para a população e mantendo o cronograma de cirurgias eletivas agendadas durante a semana – além dos casos emergenciais, uma vez que a unidade também funciona como pronto atendimento.

Entre as quatorzes especialidades médicas para as quais o hospital é habilitado estão: traumato-ortopedia; urologia; cirurgia geral; gineco-obstetrícia; vascular; neurocirurgia; cirurgia torácica; buxo-maxilo; proctologia; cirurgia pediátrica; gastroenterologia; oftalmologia; cirurgia plástica; e otorrinolaringologia.

Os números mostram que a oftalmologia, gineco-obstetrícia e urologia foram as especialidades que mais tiveram aumento. A maior diferença foi na área de oftalmologia, com 199 procedimentos em 2024, contra 53 em 2023 (aumento de 275%); na especialidade de gineco-obstetrícia, com 1.195 realizadas em 2024 e 866 em 2023 (37% a mais); em seguida vêm as cirurgias de urologia, com 1.045 procedimentos em 2024, contra 906 em 2023 (15% a mais).

Os procedimentos cirúrgicos também foram maiores em relação às cirurgias de traumato-ortopedia, com 1.495 realizadas em 2024 e 1.311 em 2023, registrando um aumento de 14%; neurocirurgia, com 167 em 2024 e 149 em 2023 – aumento de 12%. Já as cirurgias torácicas tiveram um aumento de 3%, com 111 cirurgias realizadas esse ano e 107 em 2023.

De acordo com o diretor geral do Hospital São João Batista, o vice-prefeito Sebastião Faria, as intervenções preparam a unidade para a retomada das cirurgias eletivas, que se tornou possível após iniciativa do governo municipal que transformou o Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR) – Hospital do Retiro – em unidade referência no tratamento dos pacientes com a Covid-19, assim como no acolhimento aos casos suspeitos.

“Estamos investindo na saúde do nosso município, ampliando a realização de cirurgias, melhorando a infraestrutura dos nossos hospitais, levando os procedimentos mais próximos do cidadão e colocando a saúde como prioridade. Muito já foi feito e ainda vamos avançar mais. Muitas pessoas já saíram da fila após realizarem os tratamentos que esperavam”, destacou o vice-prefeito.