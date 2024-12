Projetos pedagógicos melhoram qualidade da educação, com desenvolvimento integral dos alunos - Divulgação/Secom PMVR

Volta Redonda - Cerca de 35 mil alunos da rede pública municipal de Volta Redonda participaram, ao longo de 2024, dos projetos desenvolvidos pelas seções do Departamento Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação (SME). São projetos próprios do departamento e outros realizados por meio de parcerias, alcançando estudantes da Educação Infantil, Ensino Fundamental e EJA (Educação de Jovens, Adultos e Idosos).

A diretora pedagógica da SME, Valéria Augusta Franco de Carvalho Coelho, explica que os projetos pedagógicos são planos estratégicos que visam melhorar a qualidade da educação, promovendo aprendizado significativo e desenvolvimento integral dos alunos.

“Os projetos pedagógicos trazem benefícios para o processo ensino-aprendizagem como a melhora do ensino, desenvolvimento crítico e criativo, aumento da motivação, fortalecimento da comunidade escolar e preparação para o mercado de trabalho. O envolvimento da família nos projetos fortalece os laços, e acreditamos que laços fortalecidos melhoram a aprendizagem. Esse é o papel da escola que ensina e aprende, e os projetos pedagógicos têm esse poder”, Valéria.

Na Educação Infantil, em que mais de nove mil crianças participaram, três projetos se destacaram este ano. Um deles é o “A Literatura Move o Mundo”, que teve sua terceira edição com participação da comunidade escolar, proporcionando às crianças apresentações de teatro e contação de histórias.

Um dos objetivos do projeto é desenvolver o campo de experiências, escuta, fala, pensamento e imaginação, fomentando a apropriação da literatura como ferramenta para o desenvolvimento do imaginário, fantasia e realidade, que as histórias potencializam no processo de aprendizagem.

Outro importante projeto foi o “Web Formação”, que tem como objetivo formar e aprimorar o trabalho pedagógico dos profissionais em fortalecimento da aprendizagem das crianças. Ele aproxima os profissionais das supervisoras educacionais e acontece nas creches e pré-escolas que oferecem o ensino infantil no município. Por meio de vídeos pedagógicos e materiais para estudo, os professores complementam a sua formação.

E a Educação Infantil contou ainda com projetos como Pedagogias Autorais e Projetos Coletivos de cada unidade escolar.

Fundamental

Alcançando mais de 13 mil alunos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, a Secretaria de Educação promoveu este ano dois importantes projetos ligados à alfabetização no município. Um deles foi o Grupo de Apoio Municipal à Alfabetização (Gama); o outro foi o Programa Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, no qual o ensino básico municipal de Volta Redonda conquistou a categoria Ouro na primeira edição do Selo Nacional Criança Alfabetizada 2024 – iniciativa do Ministério da Educação (MEC).

Nos anos finais, três projetos beneficiaram cerca de dez mil alunos: o “Projeto Entrelaços – Por uma cultura de Paz”, que trata sobre antirracismo, antibullying e cyberbullying; o “Aprendizagem em Ação”; e “Aprofundamento para o 9º ano”.

EJA

Com mais de 700 estudantes da EJA atendidos durante o ano, a SME promoveu projetos de destaque como o “Clube de Leitores”; o “Feira Empreendedora”; iniciativas desenvolvidas em cada unidade escolar a partir do Eixo Comunicação; e a Fejarte (Feira de Educação de Jovens e Adultos), que tem o objetivo de divulgar a EJA para ampliar a oferta de vagas e proporcionar à comunidade local uma mostra dos projetos desenvolvidos pelas escolas da rede municipal que oferecem essa modalidade de ensino.

Ballet Educação e Volta Redonda Cidade da Música

Em paralelo a esses projetos, duas outras iniciativas consolidadas da rede pública municipal se destacam, alcançando aproximadamente 1,6 mil estudantes. O Ballet Educação é uma delas – desenvolvido pela SME, o projeto oferece ensino de Ballet Clássico e Dança Contemporânea a alunos da rede municipal.

A outra é o “Volta Redonda Cidade da Música”, que beneficia alunos de escolas da SME (cerca de 1,2 mil) e da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda) com aulas de música para os estudantes, que participam integrando os grupos como Banda Mini, Banda de Metais, Banda de Concerto, Coro Infantojuvenil, Coro Misto, Orquestra de Violinos e Orquestra de Violoncelos.

Parcerias

O ano letivo está para ser finalizado, e torna-se importante fazer memória de todo o trabalho desenvolvido no seu decorrer. Abaixo, seguem os projetos/ações desenvolvidas pelas seções do Departamento Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação neste período.

A Secretaria Municipal de Educação de Volta Redonda também reforçou a série de projetos implementados em 2024 com parcerias que permitiram beneficiar ainda mais os estudantes da rede pública municipal. Dentre elas está o Programa de Educação Ambiental, realizado em conjunto com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), a CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) e Fundação CSN.

O projeto envolveu 23 escolas da rede, buscando assegurar no âmbito da educação não formal a integração equilibrada das várias dimensões da sustentabilidade (ambiental, social, ética, cultural, econômica, espacial e política), ao desenvolvimento, resultando em melhor qualidade de vida para todos por intermédio do envolvimento e participação social na proteção e conservação ambiental e da manutenção dessas condições ao longo prazo.

Outra parceria importante estabelecida entre a SME e a Fundação Educacional de Volta Redonda foi o “Qualifica Fevre”, que beneficiou 40 estudantes da EJA com cursos. O objetivo é proporcionar aos alunos da rede pública municipal o primeiro contato com o mundo do trabalho, além de incentivar o empreendedorismo.

A série de projetos parceiros da Educação é composta ainda por: Motive – Mobilidade Ativa entre Escolares, em parceria com a Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), contemplando sete escolas; Psicologia Escolar Institucional, em parceria com a UFF (Universidade Federal Fluminense), chegando a dez unidades escolares; Programa Educativo Cultural São João Marcos, que beneficiou 800 estudantes dos Anos Iniciais (Fundamental); e dois em parceria com o sistema Firjan/Senai: o “Meninas Curiosas” (alcançando 140 meninas) e o “Nadadores do Futuro” (90 estudantes de oito a 15 anos).

“Foi um ano muito produtivo para a Educação, com projetos dando resultados efetivos na qualidade do ensino público de Volta Redonda, inclusive com reconhecimentos por meio de premiações e boas colocações em índices do setor. E seguiremos trabalhando em mais e novos projetos para beneficiar cada vez mais nossos alunos e profissionais”, afirmou o secretário municipal de Educação, Osvaldir Denadai.