Agentes constataram denúncia e foram informados pelos menores que material pertencia ao tio de um deles - Divulgação/Semop PMVR

Publicado 29/12/2024 15:03

Volta Redonda - A três dias do Réveillon, agentes do Sistema Integrado de Segurança Pública, serviço da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), apreenderam na noite deste sábado (28) mais de 500 unidades de fogos de artifício que eram vendidos de forma clandestina por dois adolescentes no bairro São Luís. O flagrante ocorreu após uma denúncia indicar que os menores de idade vendiam o material explosivo na Avenida Francisco Crisóstomos Tôrres.

Chegando ao local, os agentes constataram a denúncia e foram informados pelos menores que o material pertencia a um tio deles. O suspeito compareceu ao local e junto do material foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil (93ª DP).

Os fogos de artifício ficaram apreendidos na unidade policial e o homem enquadrado no artigo 242 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que prevê pena de seis meses a dois anos e multa para quem vendem fornece ou entrega explosivo a crianças ou adolescentes, e liberado em seguida.

O secretário municipal de Ordem Pública de Volta Redonda, Coronel Henrique, destacou a importância da denúncia e lembrou que a Pasta vai seguir reprimindo a venda clandestina de fogos de artifício.

“Parabenizo aos agentes, mas também ao denunciante. A população entendeu o nosso papel e tem colaborado com denúncias. Lembrando que essa venda é proibida e vamos continuar reprimindo. Além da ilegalidade, esses materiais sem o manuseio correto são um risco para a segurança de diversas pessoas, fora o transtorno que causam aos animais, idosos, pessoas acamadas e autistas”, disse o secretário, informando que qualquer denúncia sobre venda ilegal pode ser feita pelos telefones 190, da Polícia Militar, ou 153, da Guarda Municipal.