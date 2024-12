Tipos sanguíneos com estoque em níveis críticos são B, O Positivo e O Negativo - Arquivo/Secom PMVR

Tipos sanguíneos com estoque em níveis críticos são B, O Positivo e O NegativoArquivo/Secom PMVR

Publicado 27/12/2024 16:27

Volta Redonda - O Núcleo de Hemoterapia de Volta Redonda vem enfrentando um desafio devido ao estoque de sangue abaixo do ideal. Por conta disso, a unidade funcionará de forma emergencial na próxima segunda-feira (30), a exemplo do que aconteceu também no Natal. Os tipos sanguíneos que estão com estoque em níveis críticos são B, O Positivo e O Negativo.

Na última segunda-feira (23), quando o órgão funcionou durante o recesso, 43 pessoas foram doar sangue, perfazendo um aumento de mais de 200% com relação aos dias normais, quando a média de doadores é de 14 pessoas. A expectativa é de que esse número seja mantido no próximo dia 30.

O coordenador técnico do Núcleo de Hemoterapia, o médico hematologista Luiz Gonzaga Lula de Oliveira Lima, destaca que a unidade tem lutado para manter às demandas médicas.

“Estamos com os nossos estoques ainda em situação delicada, então queremos pedir aos nossos doadores que compareçam a nossa unidade para fazer a sua doação. Essas datas aumentam o risco de acidentes, por isso é muito importante que o doador compareça ao Hemonúcleo”, ressaltou o coordenador.

A responsável pela captação de doadores da unidade, Cristina Teixeira, destaca que nesta época do ano é comum que os níveis de sangue do banco diminuam, ao mesmo tempo em que é necessário reforçar o estoque devido às emergências.

“Nosso estoque atende a seis unidades hospitalares em Volta Redonda, além de duas unidades em outros dois municípios (Piraí e Pinheiral). Portanto, temos um alto volume de atendimentos de urgência e cirurgias, e esses números tendem a crescer com a proximidade de feriados e do fim do ano. Contamos com a sensibilidade da população para manter o estoque abastecido”, disse.

Funcionamento da unidade

O Hemonúcleo fica no Hospital São João Batista, na Rua Nossa Senhora das Graças, número 235, no bairro Colina, e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. O telefone para contato é (24) 3512-8325.

Antes da coleta, todos passam por triagem clínica. Pode doar qualquer pessoa com idade entre 16 e 69 anos, sendo que os menores de 18 anos precisam da autorização dos pais ou responsáveis; é necessário estar em boas condições de saúde, e não precisa estar em jejum. As pessoas que se imunizaram contra a Covid-19 precisam esperar sete dias antes de fazer a doação. As mulheres precisam de um intervalo de três meses entre as doações, e os homens de dois meses.