Investimentos desde 2021 permitiram ampliação dos serviços oferecidos à populaçãoArquivo/Secom PMVR

Publicado 31/12/2024 11:05

Volta Redonda - No ano de 2024, a Subprefeitura do Retiro, em Volta Redonda, criou novos serviços e investiu nos já ofertados, além da qualificação dos funcionários para atender aos contribuintes, comerciantes e empresas sediadas na região conhecida como Grande Retiro, que envolve os bairros à margem esquerda do Rio Paraíba do Sul.

Neste ano, a Subprefeitura realizou – entre janeiro e novembro – 79.300 atendimentos à população, com uma média de 7,2 mil atendimentos mensais. Se comparados os últimos 12 meses (dezembro de 2023 a novembro de 2024), o espaço registrou 85.100 atendimentos, número cerca de 12% maior que o ano de 2023, quando foram contabilizados 76.000 registros.

“Os fatores que influenciaram esse desempenho foram a qualificação, as parcerias firmadas e o fortalecimento na qualidade dos serviços, o que vem a facilitar e melhorar a vida dos cidadãos de Volta Redonda”, explicou o coordenador da Subprefeitura, Jorge Ricardo Silva, o Jorginho.

Os atendimentos envolvendo recepção, orientação e ao público em geral contabilizou no período uma média de 2,5 mil registros mensais. A maioria tratou de serviços como cadastramento para o programa Minha Casa, Minha Vida; emissão de contracheques; segunda via de contas e de CPF; agendamento de serviços para o Detran; taxa de incêndio dos Bombeiros; e auxílio para inclusão digital.

A Subprefeitura também teve uma média mensal de 2 mil atendimentos em relação a serviços como emissão de guias e parcelamento de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano); Dívida Ativa (emissão de boletos e parcelamentos); acesso ao Cadastro Imobiliário; transferência de titularidade de imóvel; Certidão de Busca; e revisão de cadastro.

Emprego

O atendimento do Sine (Sistema Nacional de Emprego) também é outro serviço muito procurado pela população que está em busca de oportunidades no mercado de trabalho, ofertando cadastro e encaminhamento para vagas de emprego. No espaço, o cidadão tem acesso a serviços como Seguro Desemprego, no que diz respeito a agendamento e habilitação para receber o benefício.

Além do Sine, a Subprefeitura conta ainda com um cadastro de 532 empresas que disponibilizam vagas e utilizam o espaço da autarquia municipal. Segundo o recente levantamento, 68 novas empresas se cadastraram em 2024, um aumento de 20% a 2023.

“A Subprefeitura disponibiliza o seu auditório para que as empresas cadastradas no sistema realizem entrevistas de emprego, processos de seleção e de integração para novos funcionários. Este ano foram 157 processos seletivos; 593 encaminhamentos para concorrer a vagas de emprego; e 547 acessos ao Seguro-Desemprego”, contou Jorginho.

Parcerias

Aliás, as parcerias têm sido fundamentais e contribuem cada vez mais no atendimento ao cidadão ofertado dentro da Subprefeitura. Uma das mais procuradas é o atendimento do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Iniciado em 2022, o serviço efetuou somente este ano 1.200 atendimentos e deu acesso à aposentadoria para 700 pessoas.

No local são feitos requerimentos diversos, como: aposentadoria por idade (urbana e rural) e por tempo de contribuição; pensão por morte; auxílio-reclusão; benefício assistencial ao idoso e à pessoa com deficiência; salário-maternidade; certidão de tempo de contribuição; cópia de processos; revisão de benefícios; e recursos diversos.

Ainda na esfera da parceria governamental, a Subprefeitura do Retiro conta também com um espaço cedido para atendimento do Ministério Público do Trabalho. A parceria foi iniciada em abril de 2023 e, por meio dela, são atendidas atualmente cerca de 600 pessoas por mês.

Novos serviços

O coordenador da Subprefeitura do Retiro acrescenta ainda que o local também ampliou sua relação de serviços ofertados, criando a Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para o Terceiro Setor e Instituições Religiosas, que tem por finalidade assessorar, coordenar, articular e encaminhar demandas das instituições do Terceiro Setor e religiosas.

“Estamos sempre buscando atender da melhor forma possível o cidadão, aproximando o Poder Público da população, facilitando o dia a dia e melhorando a qualidade de vida em nossa cidade”, concluiu Jorginho.

Investimentos desde 2021

Esses resultados positivos atuais são fruto de investimentos realizados pela administração municipal desde 2021, quando o prefeito Antonio Francisco Neto reassumiu a prefeitura. Neste primeiro ano de governo, o número de atendimentos girou em torno de 28 mil, mostrando que em 2024, após as melhorias realizadas, esse número cresceu 183%, chegando a 79,3 mil.

“Desde que reassumiu o Palácio 17 de Julho, o prefeito Neto investiu na construção de mais cinco escritórios, uma sala de aula com capacidade para 30 alunos, na compra de 15 novos computadores, tudo para agilizar os atendimentos na Subprefeitura do Retiro. Antes, a estrutura só contava com oito funcionários, e o prefeito disponibilizou seis novos colaboradores para ampliar os serviços e a capacidade dos atendimentos. Esses investimentos levaram ao excelente desempenho alcançado pela Subprefeitura do Retiro”, frisou o coordenador Jorginho.