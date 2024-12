Adolescente de 15 anos foi flagrado com drogas na Avenida Florestal, no bairro São Carlos - Divulgação/PMERJ

Publicado 31/12/2024 10:38

Volta Redonda - Uma ação da Polícia Militar, na tarde desta segunda-feira (30), terminou com a apreensão de um adolescente de 15 anos, que foi flagrado com drogas na Avenida Florestal, no bairro São Carlos, em Volta Redonda.

Os policiais do 28o Batalhão da Polícia Militar foram ao local verificar uma denúncia de que suspeitos ligados ao tráfico de drogas estavam impedindo a circulação na localidade dos caminhões da coleta de lixo.

Durante o patrulhamento, os policiais abordaram um adolescente, que foi detido com 75,6 gramas de maconha; 149,7 gramas de cocaína; 3 mililitros de "cheirinho da loló" e R$ 43 em espécie.

Todo o material apreendido foi encaminhado para análise, e a ocorrência registrada na 93ª Delegacia de Polícia Civil (Volta Redonda).

O adolescent€ foi enquadrado por fato análogo ao Artigo 33 da Lei 11.343/06, referente ao tráfico de drogas. A Polícia Militar pede a colaboração da população com informações para o Disque Denúncia - 0800 0260 667 - com ligação gratuita e sigilo absoluto.